Bắt quả tang đối tượng in, tàng trữ tiền giả ở Quảng Ngãi

Chiều 18-5, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh (BĐBP tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Công an phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang một đối tượng về hành vi in, tàng trữ tiền giả.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 17-5, trong lúc tuần tra tại Quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn phường Sa Huỳnh), Tổ công tác của Đồn Biên phòng Sa Huỳnh phối hợp cùng lực lượng Công an phường Sa Huỳnh phát hiện đối tượng Cao Đình Lâm (35 tuổi, trú tại phường Sài Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) có biểu hiện nghi vấn. Trên xe của đối tượng có chở theo một túi xách màu đen và một vali.

Đối tượng Cao Đình Lâm cùng tang vật bị bắt giữ



Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi xách và vali có 424 tờ giấy in hình tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng, cùng nhiều khổ giấy A4 in hình tiền mệnh giá tương tự chưa cắt rời. Qua kiểm đếm, số tiền giả đã in thành phẩm hơn 2,7 triệu đồng.

Tổ công tác còn cũng thu giữ một máy in màu, một máy tính xách tay và nhiều dụng cụ, tang vật khác phục vụ cho việc in tiền giả.

Tại cơ quan chức năng, Cao Đình Lâm thừa nhận toàn bộ số tiền trên là giả và các thiết bị, máy móc trên đều thuộc sở hữu của đối tượng.

Theo lời khai của Lâm, ngày 4-5, Lâm điều khiển xe máy điện mang theo công cụ và tiền giả để di chuyển ra Đà Nẵng. Trên đường đi, Lâm liên tục vào các nhà nghỉ để in thêm tiền giả với mục đích tiêu xài cá nhân và dùng để đổi lấy tiền thật tại các quán ăn, cửa hàng tạp hóa ven đường.

Khi đến địa bàn phường Sa Huỳnh, Lâm dùng 10 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng để đổi lấy 50.000 đồng tiền thật tại một quán tạp hóa thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Cao Đình Lâm

Theo hồ sơ của cơ quan công an, Cao Đình Lâm là đối tượng đã có tiền án. Năm 2024, đối tượng này bị Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xử phạt 3 năm tù giam về tội “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”.

Hiện vụ việc đang được điều tra, mở rộng.

NGUYỄN TRANG