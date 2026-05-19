Bóc gỡ đường dây buôn lậu hơn 50 tấn caffeine

Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an tỉnh Điện Biên phát hiện đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Chiều 19-5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) tổ chức hội nghị thông tin về chuyên án buôn lậu trên.

Theo tài liệu điều tra, đường dây buôn lậu caffeine trên được tổ chức tinh vi. Các đối tượng lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các nước, sự thông thoáng trong phân luồng hải quan điện tử để thực hiện hành vi vận chuyển caffeine từ nước ngoài vào Việt Nam, qua Lào đi Myanmar để sản xuất các loại ma túy tổng hợp.

Lãnh đạo C04 và các đơn vị chức năng kiểm tra số lượng caffeine thu giữ được. Ảnh: C04 CUNG CẤP

Theo C04, tại Trung Quốc, caffeine quy định là chất hướng thần. Tại Lào, caffeine được quy định là tiền chất ma túy (hành vi mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng 10kg trở lên có mức hình phạt cao nhất là tử hình). Tại Việt Nam, caffeine được cấp phép cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh với mục đích y tế, thực phẩm hoặc sử dụng trong công nghiệp (chưa coi là tiền chất ma túy).

Từ những sơ hở này, Trần Phi Hùng (Tiến sĩ Dược, Trưởng khoa Dược của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương) đã dần hình thành đường dây mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng lớn.

Đối tượng Trần Phi Hùng hình thành đường dây mua bán, vận chuyển caffeine. Ảnh: C04 CUNG CẤP

Theo điều tra, Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa Dược - Dược phẩm 1 là những doanh nghiệp được cấp giấy phép nhập khẩu caffeine để sử dụng trong mục đích y tế, đối tượng Trần Phi Hùng đã tìm cách lập các hợp đồng mua bán caffeine, móc nối với Cao Thị Liên, Trịnh Thị Hòa tìm nguồn mua, tiêu thụ caffeine tại các nước như Lào, Myanmar.

Để hợp thức hóa việc buôn lậu caffeine, Hùng chỉ đạo con trai (Trần Sĩ Hoàng) và cháu (Nguyễn Thành Đạt) thành lập Công ty Vinh Hoàng, Công ty Vạn Phúc để ký hợp đồng mua bán caffeine giả, sau đó xuất hóa đơn khống cho khách hàng ảo bằng hình thức không ghi thông tin để tránh lực lượng chức năng truy vết đường đi của caffeine.

Số lượng lớn caffeine được giấu trong các bao tải thức ăn chăn nuôi. Ảnh: C04 CUNG CẤP

Số caffeine trên thực tế được vận chuyển đến kho hàng Công ty TNHH T&T VINA của Nguyễn Thị Thu tại tỉnh Nghệ An. Tại đây, các đối tượng thay vỏ bao bì caffeine, đóng gói ngụy trang thành các bao xi măng, thức ăn chăn nuôi. Lợi dụng việc sơ hở trong khâu kiểm tra hàng hóa, các đối tượng cất giấu caffeine lẫn vào trong hàng hóa thông thường có khai báo hải quan để thông quan.

Sau gần 3 tháng đấu tranh chuyên án, C04 chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương, cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, cùng với các cơ quan Vụ 4 (thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng), Chi cục điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) để phá án.

Ngày 27-2, ban chuyên án huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ triển khai đồng loạt 18 mũi công tác tại 6 tỉnh, thành (Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh) để phá chuyên án. Kết quả phát hiện, thu giữ 19 tấn caffeine sau thông quan không khai báo hải quan, được trà trộn trong hàng hóa thông thường của Công ty T&T VINA đang chuẩn bị vận chuyển qua Lào đi Myanmar.

Những bao thức ăn chăn nuôi được các đối tượng cất giấu caffeine nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Ảnh: C04 CUNG CẤP

Đến nay, ban chuyên án đã thu giữ 50,7 tấn caffeine, 6 xe ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động; phong tỏa, tạm dừng giao dịch đối với 60 tài khoản ngân hàng, xác minh 7 tài sản bất động sản liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.

Với tinh thần đánh trúng, đánh đúng, triệt xóa cả đường dây tội phạm, đến nay C04 đã khởi tố 10 bị can (trong đó 6 bị can về tội “Buôn lậu”, 3 bị can về tội “Phát hành trái phép hóa đơn” và 1 bị can về tội “Môi giới hối lộ”). Tại Lào, Bộ Công an Lào đã bắt giữ, khởi tố 6 đối tượng về tội “Mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy”.

Thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 2 tháng đầu năm 2026, sản phẩm tiền chất hóa chất của Việt Nam xuất khẩu sang Lào đạt 1,2 triệu USD (giảm 98% so với cùng kỳ năm 2025).

ĐỖ TRUNG