Triệt phá đường dây buôn lậu 300 kg vàng, trị giá 1.200 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng người Trung Quốc về tội “Buôn lậu”, liên quan tới đường dây buôn lậu vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) về Việt Nam.

Chiều 19-5, Công an TP Hà Nội thông tin về quá trình bóc gỡ đường dây buôn lậu 300 kg vàng trên.

Theo đó, vào tháng 10-2025, qua công tác nắm tình hình, Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phát hiện một đường dây buôn lậu vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn.

Các đối tượng bị bắt trong vụ án. Ảnh: CACC

Sau khoảng 6 tháng kiên trì theo dõi, lực lượng công an đã triển khai phương án bắt quả tang nhóm đối tượng khi đang thực hiện giao dịch mua bán vàng nguyên liệu tại phường Bồ Đề (Hà Nội), thu giữ tại hiện trường 5 kg vàng dạng thỏi cùng một số tang vật liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra xác định, cầm đầu đường dây là đối tượng người Trung Quốc. Theo điều tra ban đầu, sau khi nhận được yêu cầu từ khách hàng, đối tượng này nhập lậu vàng từ Hồng Kông vào Việt Nam bằng thủ đoạn ngụy trang tinh vi trong các lô hàng thiết bị điện tử nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Số lượng vàng bị thu giữ. Ảnh: CACC

Tại Việt Nam, đối tượng này đã thuê Đỗ Minh Đức (sinh năm 1988, trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) làm đầu mối tiếp nhận vàng. Do từng có thời gian học tập tại Trung Quốc và thông thạo tiếng Trung, Đức được giao nhiệm vụ trung gian, tổ chức thuê người vận chuyển và giao vàng cho nhóm 5 đối tượng “chân rết” là người Trung Quốc đang thuê nhà tại Bắc Ninh.

Tại cơ quan công an, đối tượng Đức khai nhận, sau một thời gian vận chuyển hàng hóa đã biết đó là vàng nhập lậu, tuy nhiên do mức lương được trả quá cao, vì lòng tham nên Đức vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Số tiền Đức được trả công là từ 150 đến 200 triệu đồng/tháng.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Để tránh sự phát hiện, truy vết của lực lượng công an, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, tuyến đường vận chuyển, trung chuyển hàng hóa qua nhiều khâu khác nhau. Sau khi nhận các lô hàng, nhóm đối tượng người Trung Quốc nhanh chóng bóc tách số vàng được ngụy trang trong các lô hàng, sử dụng hóa chất làm sạch, sau đó nấu và đúc thành các thỏi vàng nguyên liệu để giao cho khách hàng tại Bắc Ninh và Hà Nội.

Toàn bộ số tiền giao dịch mua bán vàng được chuyển cho Đỗ Minh Đức. Sau khi nhận tiền từ khách, Đức dùng số tiền này để mua tiền ảo rồi chuyển đến các tài khoản khác nhau theo yêu cầu của đối tượng cầm đầu người Trung Quốc.

Số lượng lớn vàng được các đối tượng cất giấu trong két sắt. Ảnh: CACC

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số vàng nguyên liệu được nhóm đối tượng bán ra thị trường với giá hơn 4 tỷ đồng/kg. Sơ bộ từ tháng 3-2026 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã vận chuyển, giao dịch khoảng 300 kg vàng với giá trị khoảng 1.200 tỷ đồng.

ĐỖ TRUNG