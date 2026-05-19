TPHCM: Bắt giám đốc dùng giấy tờ giả, chiếm đoạt 22 tỷ đồng

Ngày 19-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quang Vũ, sinh năm 1973, ngụ phường Tân Định, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quang Vũ

Theo điều tra ban đầu, Trần Quang Vũ là Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thương mại Cửu Long, trước đây là Công ty CP Thiết kế Đầu tư Xây dựng Cửu Long. Giai đoạn 2019-2022, Vũ tiếp cận nhiều cá nhân, doanh nghiệp, đưa thông tin gian dối về việc có khả năng “lo thủ tục pháp lý” cho các công trình xây dựng, dự án nhà ở và thương mại.

Để tạo lòng tin, Vũ sử dụng pháp nhân công ty ký hợp đồng thực hiện các thủ tục hành chính. Sau khi nhận tiền, Vũ móc nối với các đối tượng khác làm giả nhiều tài liệu của cơ quan nhà nước như chứng chỉ quy hoạch, giấy phép xây dựng… nhằm chứng minh hồ sơ đã được phê duyệt.

Tin các giấy tờ trên là thật, nhiều người đã chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc giao tài sản cho Vũ. Với thủ đoạn này, Vũ và các đối tượng liên quan bị xác định đã chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng.

Việc bắt giữ Trần Quang Vũ nằm trong đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp tội phạm theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM, nhằm đấu tranh với các sai phạm trong lĩnh vực bất động sản, đầu tư dự án.

Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án và xác định Ngô Minh Tuấn, sinh năm 1983, ngụ phường An Khánh, TPHCM, có liên quan. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM kêu gọi Ngô Minh Tuấn sớm trình diện, đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đề nghị ai là bị hại của Trần Quang Vũ liên hệ điều tra viên Nguyễn Minh Đức, Đội 4, PC03, số điện thoại 0937620620 để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

MẠNH THẮNG - KIẾN VĂN