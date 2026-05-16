Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Miu Lê và đồng phạm

Trên cơ sở kết quả xác minh, làm rõ vụ “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (nghệ danh Miu Lê) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cùng bị khởi tố về cùng tội danh với Lê Ánh Nhật còn có Vũ Khương An.

Như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10-5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu (thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng), phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Vũ Khương An (trú tại phường Tân Sơn Hòa, TPHCM); Trần Đức Phong (trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội); Đoàn Thị Thúy An (trú tại đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng); Trần Minh Trang (trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội); Lê Ánh Nhật (nghệ danh ca sĩ Miu Lê, trú tại phường Nhiêu Lộc, TPHCM) và Vũ Thái Nam (trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh).

Ca sĩ Miu Lê (áo đen giữa, hàng trên). Ảnh: CÔNG AN TP HẢI PHÒNG

Qua kiểm tra, các đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Khám xét khẩn cấp tại cơ sở lưu trú Titibeach thuộc khu vực bãi tắm Tùng Thu, lực lượng công an thu giữ 5,35 gram Ketamine; 0,40 gram Ketamine và Cocaine; cùng một số dụng cụ, đồ vật liên quan đến hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Nhận định đây là vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên quan đến nhiều đối tượng thuộc nhiều tỉnh, thành trong cả nước và được dư luận xã hội quan tâm, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết liệt đấu tranh, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 14-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy”; khởi tố bị can đối với: Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; khởi tố Đoàn Thị Thúy An về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam các đối tượng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã làm rõ và tạm giữ hình sự đối với Đặng Huy Việt (trú tại 14/260 Tân Mai, phường Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cùng với đó, tiếp tục củng cố chứng cứ, đấu tranh với các đối tượng liên quan, đến ngày 16-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Lê Ánh Nhật và Vũ Khương An về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; đồng thời, khởi tố 1 đối tượng là Trần Minh Trang về hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ.

ĐỖ TRUNG