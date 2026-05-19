Công an TPHCM triệt phá đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia

Ngày 19-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt 2 bị can để điều tra về hành vi buôn lậu vàng 9999.

Hai bị can gồm Vũ Thị Ngọc Anh, sinh năm 1977, cư trú tại tỉnh Bắc Ninh, và Nguyễn Duy Tấn, sinh năm 1981, cư trú tại TPHCM.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can

Trước đó, ngày 20-4, lực lượng chức năng phát hiện Vũ Thị Ngọc Anh mang theo khoảng 2.221,2 gam vàng 9999, trị giá khoảng 9,7 tỷ đồng, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để làm thủ tục bay đi Phú Quốc. Nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn liên quan hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, làm việc.

Qua đấu tranh, Vũ Thị Ngọc Anh khai nhận số vàng trên được mua từ Campuchia, vận chuyển trái phép về Việt Nam để tiêu thụ, hưởng chênh lệch giá. Sáng cùng ngày, sau khi đưa vàng về Việt Nam, Anh mang đến nhà Nguyễn Duy Tấn để nung, đúc lại nhằm thay đổi hình dạng ban đầu, che giấu nguồn gốc trước khi tiếp tục vận chuyển đi tiêu thụ.

Tang vật vụ án

Theo kết quả điều tra, do chênh lệch giá vàng giữa Campuchia và Việt Nam, từ đầu năm 2026, các đối tượng tổ chức đường dây mua vàng tại Campuchia rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ. Đường dây này hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể giữa các đối tượng tham gia.

Các đối tượng sử dụng ứng dụng WhatsApp để trao đổi, góp vốn và điều phối hoạt động buôn lậu vàng; tổ chức đổi tiền Việt Nam sang USD, chia nhỏ giao cho nhiều người mang qua Campuchia mà không khai báo hải quan.

Tại Phnom Penh, số tiền này được dùng để mua vàng 9999 dưới dạng vòng tay, mặt dây chuyền. Sau đó, các đối tượng chia nhỏ vàng, đeo trên người dưới dạng trang sức cá nhân nhằm qua mặt lực lượng chức năng khi nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài.

Sau khi đưa vàng về TPHCM, các đối tượng gom lại, mang đến nơi ở của Nguyễn Duy Tấn để nấu, đúc thành khối lớn nhằm che giấu nguồn gốc trước khi tiêu thụ trong nước.

Bị can và tang vật vụ án

Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã thực hiện khoảng 10 chuyến vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam, mỗi chuyến có giá trị khoảng 30 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Việc triệt phá đường dây buôn lậu vàng này nằm trong đợt cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM, nhằm đấu tranh, xử lý các loại tội phạm kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn.

MẠNH THẮNG