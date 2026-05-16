Công an khởi tố người đàn ông hành hung shipper ở phường Rạch Dừa

Ngày 16-5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can Nguyễn Duy Tấn (55 tuổi, ngụ phường Rạch Dừa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, sau vụ hành hung một shipper gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin ban đầu, chiều 10-5, ông Đ.T.C. (35 tuổi, ngụ phường Rạch Dừa) đến giao một đơn hàng là tông đơ cạo lông chó cho ông Tấn tại căn nhà trên đường Nguyễn Sáng.

Clip ghi lại hành vi đánh shipper của Nguyễn Duy Tấn

Khi nhận hàng, ông Tấn cho rằng sản phẩm không đúng mẫu đã đặt nên yêu cầu mở hộp để kiểm tra và dùng thử tại chỗ. Tuy nhiên, nam shipper từ chối, đồng thời giải thích việc đổi trả phải làm việc với đơn vị bán hàng vì người giao hàng không có quyền xử lý hàng hoàn.

Bị can Nguyễn Duy Tấn tại cơ quan công an

Mâu thuẫn nảy sinh từ vài phút tranh cãi ngắn. Khi ông C. quay ra xe để rời đi, ông Tấn bất ngờ lao tới, dùng tay đánh vào mặt khiến nam shipper chảy máu mũi.

Sự việc được người dân ghi lại bằng điện thoại. Đoạn clip sau đó lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều phản ứng bức xúc từ dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Rạch Dừa đã mời những người liên quan lên làm việc, lấy lời khai và thu thập tài liệu phục vụ điều tra.

PHƯỚC QUÝ