Khởi tố, tạm giam 71 đối tượng trong đường dây ma túy lớn tại TPHCM

Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn, khởi tố và bắt tạm giam 71 đối tượng liên quan các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số này có hai ca sĩ được nhiều người biết đến, bị khởi tố về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Ngày 20-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm ma túy hoạt động quy mô lớn trên địa bàn thành phố trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Theo cơ quan điều tra, qua mở rộng điều tra vụ án mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy phát hiện trong quý 1-2026, lực lượng chức năng xác định còn nhiều đối tượng liên quan cần tiếp tục truy xét, xử lý.

Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để bóc gỡ toàn bộ đường dây, xử lý từ đối tượng cầm đầu đến các mắt xích tổ chức sử dụng và người sử dụng ma túy.

Kết quả bước đầu, công an đã bắt giữ, xử lý 74 đối tượng. Trong đó, khởi tố và bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; 3 đối tượng còn lại bị xử lý hành chính theo quy định.

Các bị can bị cơ quan công an bắt giữ

Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố có ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh. Cả hai bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Công an TPHCM cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

MẠNH THẮNG