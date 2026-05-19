3 năm tù cho nữ tài xế uống bia, tông chủ tịch xã tử vong

Bị cáo Lê Thị Cẩm Chi tại phiên xét xử phúc thẩm, ngày 19-5

Bị cáo Chi được xác định là người điều khiển ô tô tông tử vong ông Lê Phước T., Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Lê Thị Cẩm Chi 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bị cáo cũng đã bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền 500 triệu đồng.

Sau phiên tòa, gia đình bị hại đã làm đơn kháng cáo xin tăng hình phạt đối với bị cáo và tăng mức bồi thường, chu cấp cho 2 con nhỏ của ông T.. Bị cáo Chi cũng có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Chi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố và mong muốn được HĐXX giảm nhẹ hình phạt để nuôi con nhỏ. Đại diện hợp pháp của bị hại trình bày quan điểm mong muốn HĐXX sẽ xử lý nghiêm, tăng hình phạt đối với bị cáo để răn đe cho toàn xã hội trước hành vi đã uống bia rượu vẫn lái ô tô gây tai nạn.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên giữ nguyên mức án 3 năm tù đối với bị cáo Lê Thị Cẩm Chi về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và buộc bị cáo bồi thường hơn 444 triệu đồng cho gia đình bị hại. Bị cáo phải chu cấp cho 2 con của ông T. (hiện đang 14 tuổi và 10 tuổi) đến năm 18 tuổi, mỗi cháu khoảng 2 triệu đồng/tháng.

Theo cáo trạng, tối ngày 3-10-2025, Chi có tham gia nhậu với 8 người khác tại một quán nhậu ở xã Dray Bhăng (tỉnh Đắk Lắk). Đến 21 giờ cùng ngày, mẹ chồng điện thoại gọi về nên Chi điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 47A-461.xx về nhà ở xã Ea Ktur. Quá trình di chuyển trên quốc lộ 27, do không chú ý quan sát, Chi đã tông thẳng vào người ông Lê Phước T. đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông do tuyến quốc lộ bị ngập nước. Sau va chạm, Chi dừng xe, cùng một số người đưa ông T. vào lề đường. Chi gọi chồng đến hiện trường, còn mình về nhà. Đến 6 giờ ngày 14-10-2025, Chi gọi điện cho chồng và biết ông T. đã tử vong nên đã đến cơ quan công an khai nhận toàn bộ hành vi.

Tại thời điểm kiểm tra, nữ tài xế không vi phạm quy định về nồng độ cồn. Cáo trạng cũng nêu rõ, sau khi gây tai nạn, Chi đã bỏ trốn, đến sáng hôm sau mới ra đầu thú. Quá trình điều tra, Chi thừa nhận có sử dụng rượu bia. Lời khai của nhân chứng và trích xuất camera xác định bị cáo đã uống khoảng 8 lon bia (330ml, nồng độ cồn 4,5%) trước khi lái xe gây tai nạn.

MAI CƯỜNG