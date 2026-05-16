Khởi tố vụ án liên quan đến nhóm người đi Lexus hành hung hai cô gái ở Hà Nội

Tối 16-5, liên quan đến vụ việc nam tài xế xe Lexus hành hung cô gái trên đường Hoàng Cầu (phường Đống Đa), Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo cơ quan công an, việc khởi tố vụ án nhằm củng cố hồ sơ, điều tra, xác minh, làm rõ vai trò của từng người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai nhóm nam, nữ xô xát với nhau tại khu vực trước tòa nhà 169 đường Hoàng Cầu.

Cơ quan công an làm việc với một số người liên quan. Ảnh: CÔNG AN HÀ NỘI

Theo nội dung clip lan truyền, hai cô gái cho rằng một người đàn ông trong nhóm đã có hành vi làm phiền khi đi thang máy. Tuy nhiên, người đàn ông và vợ phủ nhận. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát.

Vào cuộc xác minh, Công an phường Đống Đa đã mời 6 người liên quan (cùng trú tại Hà Nội) về trụ sở để làm rõ.

Căn cứ các tài liệu thu thập ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” để điều tra, làm rõ hành vi của từng người liên quan.

GIA KHÁNH