Tuyên án tử hình kẻ sát hại mẹ ruột

Ngày 18-5, TAND TPHCM (cơ sở 1) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình bị cáo Vũ Văn Hà (34 tuổi, quê Thanh Hóa) về tội "Giết người"; 2 năm tù về tội "Sử dụng trái phép chất ma túy"; tổng hợp hình phạt là tử hình.

Đứng trước tòa, Hà liên tục cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội và "xin được nhận mức án cao nhất vì quá ân hận".

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, đặc biệt nguy hiểm khi trực tiếp xâm hại tính mạng nhiều người, trong đó có mẹ ruột và chị gái của bị cáo. Tòa nhận định cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất nhằm răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội.

Theo cáo trạng, bị cáo Hà nghiện ma túy nhiều năm, thuộc diện quản lý sau cai nghiện tại địa phương và sống cùng mẹ ruột, chị ruột cùng hai cháu nhỏ tại phường Long Hương.

Bị cáo Vũ Văn Hà tại phiên tòa

Chiều 22-9-2025, sau khi sử dụng ma túy đá, Hà cầm dao từ bếp đi lên phòng khách, nơi mẹ và hai cháu đang ngủ, rồi uy hiếp mọi người ra sân đứng. Ít phút sau, chị gái của Hà cũng bị khống chế đứng cùng.

Sau đó, Hà bất ngờ dùng dao tấn công chị gái và mẹ ruột, khiến mẹ Hà tử vong tại chỗ do mất máu cấp. Chị gái Hà cùng hai con nhỏ kịp thời bỏ chạy thoát thân và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Sau khi gây án, Hà còn dùng dao sát hại con chó trong nhà... Kết quả xét nghiệm xác định bị cáo dương tính với methamphetamine.

Tại phiên tòa, Hà khai đã nghiện ma túy gần 10 năm, từng đi cai nghiện nhưng sau đó tái sử dụng. Trước một ngày gây án, bị cáo sử dụng ma túy đá và sau đó xuất hiện ảo giác.

