Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch từ hiệp hội thế giới

Ngày 27-6, tại TP Cần Thơ, Sở Y tế TP Cần Thơ, Bệnh viện Chợ Rẫy và các đơn vị chuyên ngành phối hợp tổ chức Hội nghị khoa học "Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch từ các Hiệp hội thế giới và Diễn đàn Suy tim năm 2026".

Các đại biểu tham dự hội nghị khoa học

Hội nghị diễn ra với phiên toàn thể gắn với chủ đề “Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch từ các hiệp hội thế giới ACC, ESH, EAS, ERA và diễn đàn suy tim năm 2026”. Ngoài ra, hội nghị khoa học còn diễn ra nhiều phiên làm việc với các chủ đề như: Vượt rào cản và lấp đầy khoảng trống trong điều trị suy tim phân suất tống máu giảm (HFrEF); Các tiến bộ trong quản lý suy tim phân suất tống máu không giảm (HFnrEF); Suy tim và các bệnh lý đồng mắc - Từ dự phòng đến điều trị; Điều trị rối loạn nhịp tim…

Chia sẻ tại phiên toàn thể, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Văn Sỹ (Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết, giai đoạn năm 2021-2026, toàn cầu có hơn 55,5 triệu người sống chung với suy tim, chủ yếu đến từ nguyên nhân già hoá dân số, cộng với các bệnh lý từ tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì… Trong đó, giai đoạn này đánh dấu sự chuyển dịch từ “dùng thiết bị khi hết thuốc” sang tích hợp công nghệ theo đúng kiểu hình, đúng thời điểm và đúng tuyến can thiệp. Do đó, trong tương lai, suy tim không chỉ nằm ở thuốc mới mà ở cách chúng ta tổ chức chăm sóc bệnh nhân.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, bệnh tim mạch hiện vẫn là gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Sự gia tăng của các yếu tố nguy cơ như: tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, béo phì và già hóa dân số… đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác chăm sóc sức khỏe người dân.

Do đó, việc thường xuyên cập nhật các khuyến cáo mới từ các hiệp hội chuyên ngành uy tín trên thế giới có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và quản lý người bệnh theo hướng cá thể hóa. Việc tiếp cận và ứng dụng những tiến bộ trong điều trị bệnh lý tim mạch đã mở ra nhiều cơ hội cải thiện tiên lượng, giảm tỷ lệ tử vong và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Quốc Cường cho rằng, hội nghị sẽ là diễn đàn khoa học thiết thực để các chuyên gia và đồng nghiệp trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ các tiến bộ mới, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị bệnh tim mạch cho người dân ĐBSCL nói chung và người dân TP Cần Thơ nói riêng.

TUẤN QUANG