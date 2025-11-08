Kinh tế

Đầu tư

Cấp tập thi công các dự án phục vụ APEC 2027

SGGPO

Các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc đang được đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu hoàn thành đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng cũng như định hướng phát triển kinh tế - xã hội lâu dài, bền vững cho toàn tỉnh An Giang.

Công nhân tất bật thi công trên công trường dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, một trong những dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027
Công nhân tất bật thi công trên công trường dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, một trong những dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027

Theo Quyết định số 948/QĐ-TTg ngày 17-5-2025 của Thủ tướng Chính phủ, giao UBND tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan triển khai nhanh 21 dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Các dự án có tổng vốn đầu tư công gần 20.200 tỷ đồng, trong đó Trung ương hỗ trợ 70%, phần còn lại do địa phương và doanh nghiệp cân đối.

Các dự án đặt mục tiêu đáp ứng đúng tiến độ trước Hội nghị APEC 2027 (dự kiến diễn ra vào tháng 11-2027).

2.jpg
Máy xúc làm việc hết công suất san gạt mặt bằng dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc
3.jpg
Giữa tiết trời nắng gắt, công nhân tỉ mỉ vặn ốc bó cột tròn đóng cốt pha trên công trường dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc
anh 4.jpg
Công nhân thi công hoàn thiện hạng mục từ nhà ga T2, nhà ga VIP đến hạ tầng khu mặt đất
5.jpg
Với không khí thi công khẩn trương, dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, công suất 18 triệu hành khách/năm đang dần thành hình
6.jpg
Công nhân khoan bê tông, chỉnh cột tại hạng mục nhà ga T2
7.JPG
Xe ra khỏi công trình dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đều được xịt rửa để hạn chế bụi bặm trên đường
8.JPG
Cùng với dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, dự án Trung tâm Hội nghị APEC cũng đang hối hả thi công
9.JPG
Các thiết bị cơ giới hoạt động liên tục với mục tiêu hoàn thành tiến độ dự án Trung tâm Hội nghị APEC
10.JPG
Công nhân gia công cốt thép trên công trường dự án Trung tâm Hội nghị APEC
11.JPG
Máy xúc thi công trên công trường dự án Trung tâm Hội nghị APEC
Tin liên quan
NAM KHÔI

Từ khóa

apec Trung tâm Hội nghị APEC APEC 2027 đầu tư công

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn