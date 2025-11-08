Cấp tập thi công các dự án phục vụ APEC 2027

Các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc đang được đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu hoàn thành đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng cũng như định hướng phát triển kinh tế - xã hội lâu dài, bền vững cho toàn tỉnh An Giang.
Theo Quyết định số 948/QĐ-TTg ngày 17-5-2025 của Thủ tướng Chính phủ, giao UBND tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan triển khai nhanh 21 dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.
Các dự án có tổng vốn đầu tư công gần 20.200 tỷ đồng, trong đó Trung ương hỗ trợ 70%, phần còn lại do địa phương và doanh nghiệp cân đối.
Các dự án đặt mục tiêu đáp ứng đúng tiến độ trước Hội nghị APEC 2027 (dự kiến diễn ra vào tháng 11-2027).