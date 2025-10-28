CapitaLand Development đạt mốc 91% căn hộ được bán tại The Fullton Edition

CLD cán mốc tỷ lệ hấp thụ ấn tượng 91% tại sự kiện mở bán The Fullton Edition ngày 26-10, phản ánh nhu cầu thị trường mạnh mẽ với phân khúc nhà ở hạng sang ở khu vực Hà Nội mở rộng

Tại sự kiện mở bán diễn ra cuối tuần qua, 91% tổng số lượng căn đã tìm được chủ sở hữu, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ và sự quan tâm ngày càng cao đối với phân khúc bất động sản cao cấp. Thành công của giai đoạn đầu là minh chứng rõ nét cho sức hút thị trường, cũng như giá trị khác biệt của mô hình nhà ở thấp tầng hạng sang mà Tập đoàn mang đến khu vực phía Bắc.

Vị trí chiến lược của The Fullton Edition tại tâm điểm khu đô thị Vinhomes Ocean Park 3 là một trong những yếu tố then chốt thu hút sự quan tâm của khách hàng. Dự án sở hữu không gian sống khép kín và độc quyền, mang đến sự an toàn cùng đẳng cấp sống riêng biệt cho cộng đồng cư dân. The Fullton Edition giới thiệu đa dạng các loại hình nhà ở cao cấp, bao gồm: biệt thự tứ lập, biệt thự song lập, biệt thự sân vườn, biệt thự bể bơi và nhà phố thương mại - cho phép khách hàng lựa chọn tổ ấm phù hợp với phong cách sống và mục đích đầu tư. Sự linh hoạt này đã góp phần đưa The Fullton Edition trở thành một trong những dự án nhà ở hạng sang được quan tâm hàng đầu tại khu vực Hà Nội mở rộng.

Ông Tan Wee Hsien, Tổng Giám đốc CLD Việt Nam và Quốc tế, chia sẻ: “Sự đón nhận tích cực từ thị trường dành cho The Fullton Edition đã khẳng định chiến lược của Tập đoàn trong việc tái định nghĩa chuẩn mực sống của các dự án thấp tầng hạng sang khu vực Hà Nội mở rộng. Chúng tôi trân trọng niềm tin và sự đồng hành bền vững từ phía khách hàng và nhà đầu tư. Chính sự tin tưởng đó là động lực để CLD tiếp tục kiến tạo những dự án đảm bảo chất lượng, phát triển bền vững và gắn kết cộng đồng dành riêng cho các chủ nhân thời thượng. Tiếp nối thành công này, chúng tôi sẽ chính thức ra mắt Orchard Mansion – phân khu thấp tầng tiếp theo thuộc Tổng dự án Sycamore – tại TPHCM vào cuối năm nay”.

Đội ngũ CLD thành công ra mắt dự án The Fullton Edition, một chuẩn mới cho phân khúc nhà ở thấp tầng hạng sang khu vực Hà Nội mở rộng

Bộ sưu tập thiết kế độc bản: Nâng tầm chuẩn sống khác biệt

The Fullton Edition được thiết kế dựa trên triết lý “ngôi nhà phản ánh phong cách sống của gia chủ”, thể hiện rõ nét qua thiết kế mặt bằng linh hoạt, vật liệu được tuyển chọn tinh tế, và nhiều không gian mở. Ngay từ giai đoạn đầu tiên, The Fullton Edition mang đến đa dạng loại hình nhà ở, từ biệt thự cao cấp đến nhà phố thương mại, đáp ứng nhu cầu phong phú về lối sống - từ tổ ấm gắn kết gia đình đến không gian nghỉ dưỡng an yên, thư thái.

Biệt thự tứ lập là lựa chọn lý tưởng dành cho những cặp vợ chồng mới cưới, gia đình trẻ hoặc những gia chủ mong muốn nâng tầm không gian sống. Mỗi căn có diện tích từ 151 đến 179 m2, sở hữu mặt tiền rộng 10 m và chiều cao thông tầng lên tới 6,7 m. Thiết kế mặt bằng tinh tế giúp tối ưu sự kết nối trong sinh hoạt gia đình, đồng thời đảm bảo tính riêng tư trong từng không gian sống.

Biệt thự song lập được kiến tạo nhằm dung hòa giữa tính kết nối gia đình và sự riêng tư, mang đến không gian sống lý tưởng cho các gia đình hiện đại. Mỗi biệt thự đều sở hữu ba mặt thoáng, đa dạng không gian linh hoạt, khu vực bếp mở, cùng phòng khách thoáng đãng với chiều cao thông tầng lên đến 6,7 m, tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Đặc biệt, gia chủ có thể kết hợp hai căn liền kề thành một dinh thự rộng đến 360 m2, với không gian chung - riêng được mở rộng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của các gia đình đa thế hệ.

Dành cho những gia chủ yêu thích không gian xanh và phong cách sống gần gũi với thiên nhiên, biệt thự sân vườn là lựa chọn tối ưu với diện tích từ 310 đến 364 m2, sở hữu bốn mặt thoáng, cùng hệ kính lớn giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và lưu thông không khí. Không gian sân vườn riêng lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời như trồng cây thư giãn, hoặc đơn giản là tận hưởng không gian xanh riêng tư ngay trong khuôn viên nhà.

Loại hình nhà phố thương mại giới thiệu mô hình nhà ở đa năng tiên phong trong khu vực, kết hợp hài hòa giữa hoạt động kinh doanh, phong cách sống và không gian riêng tư. Mỗi căn sở hữu mặt tiền rộng 7,7 m, chiều cao thông tầng lên tới 5,4 m cùng hệ kính mặt dựng lớn giúp tăng cường nhận diện thương hiệu. Sảnh chờ thang máy cũng được bố trí sẵn và riêng biệt nhằm đảm bảo lối đi riêng cho khách thuê hoặc đối tác mà vẫn giữ trọn sự riêng tư cho không gian sinh hoạt chính.

Đặc biệt, mô hình clubhouse The Fullhaus thành hình đã thiết lập chuẩn mới cho phong cách sống đẳng cấp tại phía Đông Hà Nội. Tọa lạc liền kề công viên trung tâm, The Fullhaus mang đến cho cư dân tổ hợp tiện ích toàn diện gồm hồ bơi vô cực dài 50 m, sảnh cư dân, phòng tiệc, phòng golf 3D, phòng gym, phòng chiếu phim đa năng và không gian làm việc chung. Không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí và làm việc của cư dân, những tiện ích tại đây còn đề cao sự riêng tư, tiện nghi và chất lượng sống vượt trội.

The Fullhaus thiết lập chuẩn sống mới tại khu vực Đông Hà Nội nhờ đặc quyền tiếp cận hệ tiện ích sang trọng, tầm nhìn công viên rộng mở cùng kiến trúc đương đại tinh tế

Khách hàng quan tâm về dự án The Fullton Edition có thể liên hệ số 1800 400 088 (Văn phòng miền Bắc) hoặc 1800 599 986 (Văn phòng miền Nam), hoặc truy cập: https://thefullton.com.vn/.

NHƯ AN