Hải Phòng khởi công dự án nhà ở cho thuê hơn 1.100 tỷ đồng

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Dự án do Công ty TNHH Một thành viên Phát triển hạ tầng Đại An làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích 4,28ha tại Khu công nghiệp Đại An mở rộng, phường Tứ Minh, TP Hải Phòng.

Theo thiết kế, dự án gồm 7 công trình lưu trú cao 10 tầng, với tổng số 1.074 căn hộ cho công nhân thuê; 14 công trình thương mại dịch vụ cao 3-4 tầng, cung cấp 55 căn hộ cho chuyên gia.

Dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng từng phần và hoàn thành toàn bộ trong quý 4-2027. Đây được đánh giá là mô hình khu lưu trú chất lượng cao, tích hợp đồng bộ hệ sinh thái tiện ích từ cửa hàng tiện lợi đến dịch vụ chăm sóc trẻ nhỏ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt gia đình của công nhân.

Ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cùng các đại biểu dự lễ khởi công

Việc khởi công dự án tại Khu công nghiệp Đại An mở rộng nằm trong định hướng phát triển nhà ở cho thuê của TP Hải Phòng, nhằm bổ sung nguồn cung nhà ở cho công nhân, chuyên gia và người lao động.

Theo UBND TP Hải Phòng, loại hình nhà ở cho thuê có suất đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn dài, nên cần sự tham gia kiến tạo của Nhà nước để thu hút khu vực tư nhân cùng đầu tư. Hiện thành phố đã và đang triển khai 67 dự án nhà ở xã hội, với quy mô hơn 85.000 căn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao trong giai đoạn 2021-2030.

Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng phát biểu tại lễ khởi công

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng, cho biết thời gian qua, công tác phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo ông Lê Anh Quân, toàn thành phố đã và đang triển khai 67 dự án nhà ở xã hội, với tổng quy mô 85.261 căn. Dự kiến số căn hoàn thành trong giai đoạn 2021-2030 là 73.780 căn, vượt khoảng 40% so với chỉ tiêu Chính phủ giao.

Đối với loại hình nhà ở cho thuê, Hải Phòng bước đầu hình thành 15 dự án, với tổng số hơn 4.900 căn hộ. Đến nay, 744 căn hộ đã hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào sử dụng; trong đó 605 căn hộ đang được vận hành cho thuê ổn định.

“Thành phố xác định phát triển phân khúc nhà ở cho thuê là định hướng chiến lược trọng tâm, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch tổng thể đô thị, mạng lưới giao thông công cộng, khu công nghiệp và các vùng phát triển động lực”, ông Lê Anh Quân nhấn mạnh.

Cũng theo lãnh đạo UBND TP Hải Phòng, đến năm 2030, thành phố dự kiến hình thành hệ thống nhà ở cho thuê đa dạng về loại hình, đủ về quy mô và hợp lý về phân bố. Tổng quỹ nhà cho thuê dự kiến được tạo lập từ các dự án đầu tư công, quỹ nhà mua lại từ các dự án nhà ở xã hội và các khu lưu trú công nhân, với khoảng 15.000-17.000 căn.

ĐỖ TRUNG