Lâm Đồng đủ điều kiện phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I

Chiều 24-6, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, căn cứ các quy định về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, Lâm Đồng đủ điều kiện được phân loại là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I.

Cụ thể, căn cứ 4 nhóm tiêu chí chính để phân loại gồm quy mô dân số, diện tích tự nhiên, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và các yếu tố đặc thù (theo Nghị định 307/2025 của Chính phủ), tỉnh Lâm Đồng đạt 88,5 điểm.

Trong khi đó, đơn vị hành chính được phân loại I khi có tổng số điểm đạt được từ 75 điểm trở lên.

Tỉnh Lâm Đồng được xác định là trung tâm du lịch có thương hiệu quốc tế. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đối với từng nhóm tiêu chí, tỉnh Lâm Đồng đạt 25 điểm về quy mô dân số (điểm tối đa) với hơn 3,9 triệu người; 25 điểm về diện tích tự nhiên (điểm tối đa) với 24.233 km², là địa phương có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước; 23,5 điểm về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và 5 điểm về các yếu tố đặc thù.

Lâm Đồng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia về biển, đảo. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tỉnh Lâm Đồng đạt 10 điểm ưu tiên, áp dụng theo tiêu chí có mức điểm cao nhất trong số các tiêu chí ưu tiên mà tỉnh đáp ứng. Trong hai tiêu chí đạt điểm tối đa, Lâm Đồng đáp ứng tiêu chí về diện tích tự nhiên với diện tích đạt 302,91% so với tiêu chuẩn quy định.

Đồng thời, Lâm Đồng được xác định là địa phương có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và là trung tâm du lịch có thương hiệu quốc tế.

ĐOÀN KIÊN