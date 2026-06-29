Video khám phá Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Dịp này, Hà Nội đã giới thiệu phim về “Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm”. Đây là bản thiết kế chiến lược định hình tầm vóc, diện mạo và không gian phát triển của thủ đô trong tương lai và là dấu mốc quan trọng, mở ra tầm nhìn dài hạn, hướng tới xây dựng Hà Nội phát triển bền vững, văn hiến, văn minh, hiện đại.
Chiều cùng ngày, Hà Nội đã khai mạc Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội. Triển lãm sẽ mở cửa phục vụ nhân dân trong vòng 2 tháng.