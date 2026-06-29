Hà Nội văn hiến và sáng tạo

Video khám phá Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

SGGPO

Ngày 29-6, Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoạch định chiến lược phát triển của Hà Nội mà còn mở ra một giai đoạn mới với những định hướng rõ nét về xây dựng đô thị, phát triển kinh tế, hạ tầng và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Video khám phá Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Dịp này, Hà Nội đã giới thiệu phim về “Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm”. Đây là bản thiết kế chiến lược định hình tầm vóc, diện mạo và không gian phát triển của thủ đô trong tương lai và là dấu mốc quan trọng, mở ra tầm nhìn dài hạn, hướng tới xây dựng Hà Nội phát triển bền vững, văn hiến, văn minh, hiện đại.

Video khám phá Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Nguồn: UBND TP Hà Nội

Chiều cùng ngày, Hà Nội đã khai mạc Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội. Triển lãm sẽ mở cửa phục vụ nhân dân trong vòng 2 tháng.

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NGUYỄN QUỐC

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Quy hoạch tổng thể Bảo tàng Hà Nội Văn hiến Tầm vóc Định hình Tầm nhìn Diện mạo Duyệt Nhân dịp Năm

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