Quy hoạch 100 năm chỉ thực sự có giá trị khi tổ chức thực hiện hiệu quả

Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, vị thế của thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia để chuyển hóa nhanh các định hướng của Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm thành những chương trình, dự án và công trình cụ thể; lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo năng lực quản trị.

Chuyển quy hoạch thành dự án, công trình cụ thể

Sáng 29-6, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, sự kiện không chỉ công bố một bản quy hoạch, mà phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị trong việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII vào cuộc sống, đúng với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: DUY PHẠM

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, thủ đô không chỉ là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, mà còn là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; là cực tăng trưởng quan trọng của vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Luật Thủ đô có hiệu lực từ ngày 1-7 đã trao nhiều cơ chế đặc thù về phân cấp quản lý, huy động nguồn lực, đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, khoa học - công nghệ và thu hút đầu tư. Đây là cơ hội lịch sử để thủ đô bứt phá mạnh mẽ, thực hiện thành công quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa các nhà đầu tư. Ảnh: DUY PHẠM

Để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh một số yêu cầu có ý nghĩa định hướng đối với các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, yêu cầu đầu tiên là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội cần nhận thức sâu sắc rằng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm chỉ thực sự có giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả. Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, vị thế của thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia để chuyển hóa nhanh các định hướng của quy hoạch thành những chương trình, dự án và công trình cụ thể; lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo năng lực quản trị.

Thành phố cần tập trung ưu tiên các dự án chiến lược về kết cấu hạ tầng, giao thông, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù mà Quốc hội đã ban hành; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Video Giới thiệu về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Nguồn: UBND TP Hà Nội

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hà Nội trong quá trình triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. “Mọi cơ chế, chính sách đã được Quốc hội ban hành phải được triển khai thống nhất, hiệu quả, đi vào cuộc sống. Mọi nguồn lực được giao phải được sử dụng đúng mục tiêu, đúng pháp luật, vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và mong rằng các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục đặt niềm tin vào Việt Nam và Hà Nội, với tinh thần hợp tác lâu dài, đầu tư có trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của quốc gia, dân tộc và sự phát triển bền vững của thủ đô.

4 cam kết hiện thực hóa tầm nhìn phát triển

Trên tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ 4 cam kết hành động.

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành dựa trên kỷ cương, hiệu quả thực chất và tinh thần đồng hành cùng nhà đầu tư. Thành phố sẽ tập trung cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; kiên quyết xử lý các biểu hiện chậm trễ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Hà Nội cam kết mọi nhà đầu tư đến với thủ đô đều được tiếp cận thông tin minh bạch, bình đẳng, được tạo điều kiện thuận lợi nhất và được bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: DUY PHẠM

Thứ hai, tập trung sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm như: các tuyến đường vành đai, cầu vượt sông, hệ thống giao thông công cộng, khu công nghệ cao, hạ tầng số, năng lượng, tài chính, giáo dục, y tế và môi trường. Đầu tư công phải giữ vai trò dẫn dắt, kích hoạt và thu hút các nguồn vốn đầu tư của xã hội.

Một góc Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: MINH TUẤN

Thứ ba, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây là yếu tố quyết định thành công và tạo bước đột phá trong kỷ nguyên mới. Thành phố sẽ phát huy hiệu quả vai trò trung tâm của cả nước về giáo dục, khoa học - công nghệ; thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển; thu hút nhân tài, lực lượng lao động trẻ thông qua các chính sách tiếp cận nhà ở, hệ thống an sinh đa tầng, chất lượng cao.

Thứ tư, đặt người dân và bản sắc Thăng Long - Hà Nội ở vị trí trung tâm. Đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh quan điểm, phát triển thủ đô không chỉ là mở rộng quy mô không gian đô thị hay thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn phải tạo lập được môi trường sống văn minh, hiện đại, nhân văn, hạnh phúc cho người dân.

NGUYỄN QUỐC