Không gian xanh ven sông Sài Gòn: Nâng chất lượng sống đô thị

Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn là công trình được mong đợi từ lâu, góp phần tạo thêm không gian xanh, chỉnh trang cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng sống.

Thông tin TPHCM sẽ khởi công Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn vào ngày 1-7 đã mang đến niềm vui cho người dân. Đây là công trình được mong đợi từ lâu, góp phần tạo thêm không gian xanh, chỉnh trang cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng sống.

Phối cảnh cầu đi bộ. Ảnh: SỞ XÂY DỰNG

Ông Bùi Trung Tín, ngụ phường Khánh Hội, chia sẻ, rất phấn khởi khi khu đất ven sông bỏ hoang nhiều năm sắp được chuyển thành công viên phục vụ cộng đồng. Người dân sẽ có thêm không gian để đi dạo, tập thể dục, vui chơi, trong khi diện mạo khu vực ven sông cũng trở nên khang trang, hiện đại hơn.

Cùng chung niềm vui, chị Trâm Phạm, ngụ đường Nguyễn Tất Thành, kỳ vọng việc mở rộng đường Nguyễn Tất Thành sẽ được triển khai đồng bộ với dự án để giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm.

Nhiều người dân bày tỏ mong muốn công viên sau khi hoàn thành sẽ trở thành điểm đến văn hóa, du lịch mới của thành phố, gắn với di tích lịch sử Bến Nhà Rồng và không gian ven sông Sài Gòn. Từ đó, thành phố tiếp tục đầu tư thêm nhiều công viên, trồng thêm cây xanh và hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối để phát huy hiệu quả dự án.

Việc khởi công Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với môi trường sống và không gian công cộng, đồng thời mở ra kỳ vọng về một diện mạo đô thị xanh, hiện đại và đáng sống hơn trong tương lai.

Phối cảnh nhìn từ trên cao. Ảnh: SỞ XÂY DỰNG

Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn với tổng mức đầu tư 30.000 tỷ đồng, quy mô hơn 150ha, hình thành không gian công cộng liên tục dọc sông Sài Gòn, kết hợp công viên, quảng trường, cảnh quan ven sông và các công trình văn hóa, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử khu vực Bến Nhà Rồng.

Dự án còn bao gồm nhiều hạng mục hạ tầng quan trọng như mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên 8-10 làn xe, xây dựng hầm chui Hoàng Diệu, xây mới cầu Tân Thuận 1, mở rộng cầu Tân Thuận 2, mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát và đường dẫn đến Nguyễn Văn Linh, đồng thời xây dựng hầm đi bộ kết nối khu vực. Tại Bến Bạch Đằng sẽ thực hiện ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng, xây dựng bãi đỗ xe ngầm, trung tâm thương mại ngầm và cải tạo toàn diện không gian cảnh quan ven sông.

>> Một số hình ảnh phối cảnh Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn. Ảnh: SỞ XÂY DỰNG

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