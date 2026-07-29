Kiến nghị đẩy nhanh thủ tục xây dựng 3 cầu trên tuyến ĐT.827E

Ngày 29-7, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết đang tập trung hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thi công các gói thầu thuộc dự án đường tỉnh (ĐT) 827E kết nối TPHCM - Tây Ninh - Đồng Tháp.

Các gói thầu của một số dự án thành phần ĐT.827E nối TPHCM - Tây Ninh - Đồng Tháp đang được quyết liệt thi công

Tỉnh cũng kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, sớm hoàn tất thủ tục xây dựng 3 cầu trên tuyến, bảo đảm hiệu quả đầu tư và tính đồng bộ của dự án.

Tuyến ĐT.827E dài khoảng 35,6km, quy hoạch 6 làn xe, điểm đầu tại sông Cần Giuộc (giáp ranh TPHCM); điểm cuối giáp ranh tỉnh Đồng Tháp (cách cầu Bình Cách 750m về phía quốc lộ 1). Hiện dự án được triển khai các dự án thành phần gồm giải phóng mặt bằng, xây dựng 3 cầu và đường dẫn và đoạn tuyến còn lại.

Trong đó, dự án xây dựng đường dẫn vào 3 cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, Cần Giuộc có tổng mức đầu tư hơn 1.430 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2025-2028. Sau khi khởi công từ tháng 8-2025, cả 4 gói thầu đang được triển khai đồng loạt. Tính đến tháng 7-2026, giá trị thực hiện các gói thầu hiện đạt từ 0,46% đến 27,54%, hiện chủ yếu tập trung xử lý nền đất yếu, đắp cát, gia cố nền và thi công hệ thống thoát nước.

Công tác giải phóng mặt bằng đạt nhiều kết quả tích cực. Các địa phương như xã Tân Trụ, Vàm Cỏ và Tầm Vu đã hoàn thành chi trả bồi thường cho trên 96% số hộ bị ảnh hưởng.

Đối với đoạn tuyến ĐT.827E còn lại, tháng 6-2026, HĐND tỉnh Tây Ninh đã thông qua chủ trương đầu tư, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Riêng với dự án xây dựng 3 cầu vượt sông Cần Giuộc, Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây trên tuyến ĐT.827E đã được Thủ tướng phê duyệt đề xuất dự án, HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư với tổng vốn khoảng 4.798 tỷ đồng, dự kiến sử dụng vốn vay ODA. Hiện hồ sơ được trình Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) thẩm định.

Tuy nhiên, do gặp vướng về nguồn vốn nên thủ tục chuẩn bị đầu tư vẫn đang kéo dài. Vì vậy, UBND tỉnh Tây Ninh kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành hỗ trợ, sớm hoàn tất thủ tục để triển khai dự án xây dựng 3 cầu. Nếu cần thiết có thể điều chỉnh nguồn vốn từ vay ODA sang đầu tư công để bảo đảm đồng bộ toàn tuyến ĐT.827E, tránh tình trạng "đường chờ cầu", qua đó phát huy tối đa hiệu quả dự án, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.

QUANG VINH