Cầu truyền hình “Rạng rỡ tên Người” - Kết nối lịch sử, lan tỏa tự hào

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026), tối 2-7, cầu truyền hình “Rạng rỡ tên Người” do Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM tổ chức, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM thực hiện diễn ra tại 4 điểm cầu: Hội trường Thống Nhất (phường Sài Gòn), đặc khu Côn Đảo, Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa).

Ngoài ra, chương trình còn kết nối với các sân khấu biểu diễn nghệ thuật tại Công viên Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương), Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu) và phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).

Tiết mục hát múa "Miền Nam trong trái tim Người" trong chương trình tại điểm cầu Công viên Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương, TPHCM). Ảnh: TÂM TRANG

Được dàn dựng như một hành trình thời gian, “Rạng rỡ tên Người” kết nối quá khứ với hiện tại, đưa người xem đến với những lát cắt của lịch sử qua những cuộc giao lưu đầy ấn tượng.

Mở đầu chương trình, tại điểm cầu Quảng trường Ba Đình, GS Phạm Hồng Tung (Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ về ý nghĩa lịch sử của sự kiện Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo ông, đây là một quyết định lịch sử, kết tinh tình cảm sâu nặng giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào miền Nam và tình cảm son sắt của nhân dân miền Nam dành cho Người, hòa cùng khát vọng thống nhất đất nước.

Dòng chảy ký ức tiếp tục được nối dài tại điểm cầu Hội trường Thống Nhất. Bên cạnh những số báo Nhân Dân và Sài Gòn Giải Phóng đăng Nghị quyết của kỳ họp Quốc hội khóa VI về việc đặt tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh (xuất bản cách đây đúng 50 năm), khán giả được gặp gỡ bà Nguyễn Thị Hoài Thu, đại biểu Quốc hội các khóa VI đến XI. Chia sẻ về thời khắc lịch sử cách đây nửa thế kỷ, bà xúc động khi nhớ lại giây phút thành phố chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiện thực hóa mong ước thiết tha của đồng bào cả nước và nhân dân miền Nam.

Từ 21 giờ đến 21 giờ 15, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm gồm 5 điểm tầm cao và 11 điểm tầm thấp. Trong ảnh: người dân xem pháo hoa từ khu vực đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Chương trình còn phản ánh sức sống và diện mạo của TPHCM sau 50 năm xây dựng, phát triển thông qua câu chuyện của những cá nhân đang đóng góp trên nhiều lĩnh vực. Khách mời tham gia giao lưu có ông Lê Trí Thông, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM; TS Mai Ngọc Xuân Đạt, Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2025; BS CKII Huỳnh Anh Phi, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Quân Dân y đặc khu Côn Đảo; Đại úy Đỗ Văn Khoa, sĩ quan tàu ngầm 187 Bà Rịa - Vũng Tàu (Lữ đoàn 189)... Những câu chuyện từ khách mời đã góp phần khắc họa hình ảnh một TPHCM năng động, nghĩa tình, không ngừng đổi mới, tiếp nối truyền thống để vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quốc hội; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM…

Xen kẽ với các phần giao lưu, trình chiếu là những tiết mục biểu diễn đặc sắc, đầy ấn tượng: hoạt cảnh Khúc hát non sông, Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Nguồn sáng dẫn đường… Đặc biệt, nhóm DTAP cùng các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 189 và Hải quân Vùng 4 đem đến xúc cảm mãnh liệt cho khán giả với ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ.

Không khí kỷ niệm còn lan tỏa tại các sân khấu nghệ thuật ở nhiều địa điểm của TPHCM. Tại Công viên Trung tâm Thành phố mới Bình Dương có chương trình nghệ thuật đặc biệt “50 năm tự hào mang tên Bác”, lấy hình tượng dòng sông Sài Gòn làm mạch xuyên suốt để kể câu chuyện về hành trình phát triển và khát vọng vươn lên của TPHCM. Trong khi đó, tại Quảng trường Tam Thắng, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Thành phố Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người” cũng thu hút đông đảo người dân và du khách.

THÚY BÌNH - TÂM TRANG - TRÚC GIANG