Làm rõ một KOL phát ngôn thiếu chuẩn mực khi tham dự Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk

Sáng 16-8, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Đắk Lắk cho biết, đang xác minh và có biện pháp xử lý đối với một KOL có phát ngôn thiếu chuẩn mực khi tham dự Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk lần thứ I năm 2026.

Ngày 15-8, trên nền tảng tiktok xuất hiện clip do tài khoản F.V.V. (hơn 100.000 người theo dõi) đăng tải khi tham gia Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.

Theo nội dung clip, người này đeo thẻ KOL, đứng trên thùng xe bán tải chở sầu riêng và phát ngôn những từ ngữ thiếu chuẩn mực.

Sau khi clip được lan truyền trên mạng xã hội, ông Nguyễn Quốc Hiệp khẳng định sẽ xử lý nghiêm trường hợp này và cũng tự nhận khuyết điểm: “Việc cấp thẻ KOL được sàng lọc và chỉ cấp 60/300 bạn đăng ký. Là người trực tiếp duyệt danh sách, tôi xin nhận khuyết điểm này”.

MAI CƯỜNG