Rap Việt: Đừng lấy ồn ào làm cá tính

Dòng nhạc rap có sức ảnh hưởng lớn đến giới trẻ hiện nay. Thế nhưng, không ít rapper đang tự làm xấu khi phát hành lên mạng xã hội và nền tảng nghe nhạc những bản nhạc với câu chữ dung tục, thái độ cực đoan.

Đây không còn là câu chuyện nghệ thuật, đời sống của riêng nghệ sĩ, mà kéo theo đó là cái nhìn thiếu thiện cảm của người hâm mộ với dòng nhạc cá tính này.

Có thể kể đến album HVL của rapper MCK (Nghiêm Vũ Hoàng Long), được đánh giá là “album rap dài nhất Việt Nam”, tràn ngập các câu từ thô tục, hình ảnh ẩn dụ liên quan đến lối sống ăn chơi… đã nhận phản ứng của dư luận.

Cuối tháng 7 vừa qua, Sở VH-TT TPHCM đã mời MCK lên làm việc. Rapper này sau đó đã có lời xin lỗi khán giả, gỡ các bài hát có nội dung vi phạm. Trước đó, những rapper được “điểm mặt, chỉ tên” gồm: Dế Choắt (Châu Hải Minh), quán quân Rap Việt 2020, tung ra hàng loạt bản rap mang tính miệt thị người khác; rapper B Ray trong một cuộc giao lưu có ngôn từ thiếu tôn trọng phụ nữ; rapper Gducky viết ca khúc có câu từ cổ súy hành vi vi phạm pháp luật…

Thực tế đáng buồn trên xuất phát từ việc một bộ phận rapper thiếu đi “bộ lọc” văn hóa và trách nhiệm xã hội khi bước vào con đường nghệ thuật... Không ít bạn trẻ có tài năng nhưng chọn thể hiện bản thân “gây sốc”, cũng có bạn vì áp lực giữ sức hút, duy trì tương tác nên trượt dài theo hướng biến âm nhạc thành “công cụ” ồn ào, thay vì tạo nên giá trị nghệ thuật.

Trong họp báo định kỳ về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM cuối tháng 7 vừa qua, đại diện Sở VH-TT TPHCM, nhấn mạnh, quan điểm cơ quan quản lý văn hóa luôn tôn trọng quyền tự do sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân, nhưng việc sáng tạo nghệ thuật phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, gắn với trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Tất nhiên, giữa những “khoảng tối” vừa qua của rap Việt, người hâm mộ vẫn có thể nhìn thấy những “điểm sáng” khi nghe các tác phẩm của Đinh Tiến Đạt, Hà Lê, Đen Vâu... Những rapper này cẩn trọng trong chọn lọc ca từ để vừa thích hợp với khán giả đại chúng vừa không để mất đi cá tính âm nhạc hay tinh thần cốt lõi của thể loại này. Rõ ràng chỉ có âm nhạc tử tế, sáng tạo chân chính mới tạo dựng được chỗ đứng vững bền trong lòng công chúng.

TIỂU TÂN