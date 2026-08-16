Hát bội kể chuyện cùng Đường sách

Giữa không gian văn hóa đọc của Đường sách TPHCM, những lớp hóa trang đặc trưng, phục trang rực rỡ cùng thanh âm của nhạc cụ dân tộc mở ra một cách tiếp cận mới với hát bội. Không chỉ trình diễn, chương trình “Hát bội với âm nhạc dân tộc” còn tạo cơ hội để công chúng tìm hiểu, giao lưu và trực tiếp trải nghiệm nghệ thuật sân khấu truyền thống.

Nghệ sĩ hát bội vẽ mặt tạo hình nhân vật. ẢNH: NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT HÁT BỘI TPHCM

Chương trình do Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM phối hợp Công ty TNHH Đường sách TPHCM tổ chức, với các nội dung: hòa tấu nhạc cụ dân tộc, giới thiệu đặc trưng nghệ thuật hát bội, trình diễn trích đoạn và giao lưu cùng khán giả. Đây cũng là cách đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng trong không gian sinh hoạt văn hóa quen thuộc của thành phố. Ngoài buổi biểu diễn vào chiều tối 15-8, chương trình sẽ diễn ra vào 17 giờ 30 các ngày 23, 30-8 tại Đường sách TPHCM.

Điểm hấp dẫn của chương trình nằm ở sự kết hợp giữa xem và trải nghiệm. Bên cạnh việc thưởng thức những màn biểu diễn kinh điển của hát bội, khán giả còn được tìm hiểu về nghệ thuật hóa trang, các trình thức vũ đạo, thưởng thức hòa tấu nhạc cụ dân tộc và tham gia giao lưu, thử sức với một số động tác biểu diễn như đi ngựa, chèo thuyền.

Trong nghệ thuật hát bội, hóa trang là một ngôn ngữ sân khấu giàu tính biểu tượng. Màu sắc trên gương mặt góp phần thể hiện tính cách nhân vật. Cách biểu đạt trực quan này giúp người xem dễ dàng tiếp cận hơn với một loại hình nghệ thuật có hệ thống ngôn ngữ sân khấu riêng. Âm nhạc giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc biểu diễn hát bội. Sự hòa quyện giữa bộ dây, bộ hơi và bộ gõ góp phần tạo nên những cung bậc cảm xúc, đồng thời truyền tải câu chuyện và không khí của sân khấu.

Các trích đoạn được giới thiệu cũng mang màu sắc đa dạng. Trích đoạn kinh điển Ông già cõng vợ đi xem hội thể hiện sự kết hợp đầy tính nghệ thuật giữa hát bội với múa rối, tạo nên những tình huống hài hước, sinh động. Trong khi đó, trích đoạn Bạch Tố Trinh đại chiến Tề Thiên Đại Thánh khai thác câu chuyện giàu kịch tính giữa tình yêu, oán hờn và thiên mệnh, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM.

Hát bội là loại hình nghệ thuật có lịch sử lâu đời và đặc biệt bén rễ trong đời sống văn hóa Nam bộ. Từ thế kỷ XIX, loại hình này phát triển mạnh ở khu vực Gia Định; đến đầu thế kỷ XX trở thành một hình thức biểu diễn, giải trí thịnh hành ở Nam bộ. Hát bội cũng gắn bó với tín ngưỡng thờ Thành hoàng và trở thành một phần trong lễ hội Kỳ yên tại nhiều đình thần.

Đưa hát bội vào không gian Đường sách không chỉ mở rộng không gian biểu diễn mà còn góp phần tạo thêm những điểm chạm giữa nghệ thuật truyền thống với đời sống đương đại. Qua những buổi diễn gần gũi, trực quan và có tính tương tác, các giá trị văn hóa được trao truyền theo một cách sinh động hơn, để hát bội tiếp tục sống mãi trong đời sống văn hóa TPHCM.

THIÊN THANH