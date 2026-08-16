Đắk Lắk khai mạc Lễ hội Sầu riêng lần thứ I năm 2026

Tối 15-8, tại Quảng trường 10-3, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã khai mạc Lễ hội Sầu riêng lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa”.

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương cùng các lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết, tiếp nối thành công của Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắk qua 2 lần tổ chức, lễ hội năm nay được tổ chức ở cấp tỉnh với quy mô lớn hơn, nhiều hoạt động mới và phong phú hơn nhằm tôn vinh người trồng sầu riêng, thu hút đầu tư và thúc đẩy hệ sinh thái sầu riêng bền vững.

Lễ hội cũng là dịp quảng bá sản phẩm nông nghiệp chủ lực và mở ra không gian kết nối giữa người trồng, doanh nghiệp, du khách và thị trường quốc tế.

Nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc

Tại lễ khai mạc, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) công bố Kỷ lục Việt Nam đối với “Mô hình chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam” và “Sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ sầu riêng với số lượng nhiều nhất Việt Nam”.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã công bố Kỷ lục Việt Nam đối với “Mô hình chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam” và “Sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ sầu riêng với số lượng nhiều nhất Việt Nam”

Ban tổ chức cho biết, lễ hội năm nay gồm 17 hoạt động diễn ra tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắk, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là khu trưng bày khoảng 400 gian hàng sầu riêng và sản phẩm OCOP; lễ hội ẩm thực với mục tiêu xác lập kỷ lục 102 món ăn từ sầu riêng; diễu hành 500 xe bán tải quảng bá sầu riêng; đêm đại nhạc hội và chương trình nghệ thuật tổng kết gắn với kỷ niệm Quốc khánh 2-9…

Đáng chú ý, ngày 16-8 diễn ra Diễn đàn kết nối sản xuất, tiêu thụ sầu riêng với chủ đề “Hệ sinh thái sầu riêng bền vững”, dự kiến thu hút khoảng 600 đại biểu và 200 doanh nghiệp, trong đó có 20 doanh nghiệp đến từ Trung Quốc và Thái Lan.

MAI CƯỜNG