Nâng cao năng lực quản lý ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Tham gia lớp bồi dưỡng này gồm học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Phát biểu tại lễ khai giảng, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Phan Tâm nhấn mạnh yêu cầu về đổi mới tư duy, phương thức quản trị, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giai đoạn phát triển mới. Do đó, ngành văn hóa, thể thao và du lịch cần chủ động phát hiện, khơi thông các nguồn lực mới; gắn bảo tồn, phát huy di sản với phát triển; đồng thời khai thác hiệu quả hơn các giá trị văn hóa trong công nghiệp văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo.
Thứ trưởng cũng lưu ý đội ngũ cán bộ quản lý cần nâng cao năng lực chuyên môn, tư duy chiến lược, đổi mới sáng tạo và tổ chức thực hiện; có bản lĩnh chính trị, sự nhạy cảm văn hóa và trách nhiệm xã hội. Việc đào tạo, bồi dưỡng vì vậy cần gắn chặt với những vấn đề thực tiễn, hướng tới giải quyết các điểm nghẽn và tạo ra những thay đổi cụ thể tại cơ quan, địa phương.
Tại lễ khai giảng, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Lê Trương Hiền Hòa đánh giá lớp bồi dưỡng có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đang thay đổi nhanh chóng. Việc cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng quản lý và hoàn thiện năng lực chuyên môn là yêu cầu cần thiết đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Lớp bồi dưỡng diễn ra đến ngày 21-8, gồm 5 chuyên đề chuyên sâu và chương trình khảo sát thực tế tại Khu di tích danh thắng Núi Bà Đen (Tây Ninh), tìm hiểu công tác quản lý ngành và mô hình phát triển công nghiệp văn hóa tại địa phương.