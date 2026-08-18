Văn hóa

Nâng cao năng lực quản lý ngành văn hóa, thể thao và du lịch

SGGPO

Sáng 18-8, tại Nhà khách Tổng Liên đoàn - Chi nhánh TPHCM (phường Bến Thành, TPHCM), Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch (thuộc Bộ VH-TT-DL) tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2026.

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Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2026. ẢNH: LÊ HOÀNG

Tham gia lớp bồi dưỡng này gồm học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Phan Tâm nhấn mạnh yêu cầu về đổi mới tư duy, phương thức quản trị, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giai đoạn phát triển mới. Do đó, ngành văn hóa, thể thao và du lịch cần chủ động phát hiện, khơi thông các nguồn lực mới; gắn bảo tồn, phát huy di sản với phát triển; đồng thời khai thác hiệu quả hơn các giá trị văn hóa trong công nghiệp văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo.

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Đại diện Trường Đại học Văn hóa Quốc gia Matxcova (Liên bang Nga). ẢNH: LÊ HOÀNG.

Thứ trưởng cũng lưu ý đội ngũ cán bộ quản lý cần nâng cao năng lực chuyên môn, tư duy chiến lược, đổi mới sáng tạo và tổ chức thực hiện; có bản lĩnh chính trị, sự nhạy cảm văn hóa và trách nhiệm xã hội. Việc đào tạo, bồi dưỡng vì vậy cần gắn chặt với những vấn đề thực tiễn, hướng tới giải quyết các điểm nghẽn và tạo ra những thay đổi cụ thể tại cơ quan, địa phương.

Tại lễ khai giảng, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Lê Trương Hiền Hòa đánh giá lớp bồi dưỡng có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đang thay đổi nhanh chóng. Việc cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng quản lý và hoàn thiện năng lực chuyên môn là yêu cầu cần thiết đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

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PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, giảng viên chính của lớp học. ẢNH: LÊ HOÀNG.

Lớp bồi dưỡng diễn ra đến ngày 21-8, gồm 5 chuyên đề chuyên sâu và chương trình khảo sát thực tế tại Khu di tích danh thắng Núi Bà Đen (Tây Ninh), tìm hiểu công tác quản lý ngành và mô hình phát triển công nghiệp văn hóa tại địa phương.

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THIÊN BÌNH

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