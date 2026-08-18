Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh được bầu làm Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Ảnh: NHIÊN NGỌC

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội; 4 Phó Chủ tịch gồm nhạc sĩ, NSND Phạm Ngọc Khôi; nhạc sĩ, NSƯT Đinh Trung Cẩn; PGS-TS Nguyễn Huy Phương và Đại tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn.

Đại hội Hội Nhạc sĩ Việt Nam có sự tham dự của 453 đại biểu, đại diện hơn 1.600 hội viên trên cả nước. Nhiệm kỳ X (2020-2025) ghi dấu nhiều đổi mới trong nội dung và phương thức hoạt động của Hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Ngô Văn Cương, đề nghị Hội hướng mạnh về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm, lấy hiệu quả và chất lượng hoạt động làm thước đo. Hội cần đầu tư cho những tác phẩm có giá trị lâu dài, giàu bản sắc dân tộc và có sức lan tỏa; đưa âm nhạc đến gần hơn với nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, công nhân, người lao động và thanh thiếu niên.

Lãnh đạo MTTQ nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò của âm nhạc trong bồi đắp tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước và củng cố đồng thuận xã hội. Trước những thông tin sai lệch, Hội cần phát huy vai trò của đội ngũ nhạc sĩ, nghệ sĩ có uy tín, chủ động cung cấp thông tin đúng, sáng tác những tác phẩm tốt và lan tỏa các giá trị tích cực.

PGS-TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Ảnh: NHIÊN NGỌC

Tại đại hội, PGS-TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhận định, trước tác động của công nghệ, thị trường và hội nhập quốc tế, âm nhạc Việt Nam cần tạo ra nhiều hơn những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật và sức lan tỏa, góp phần bồi đắp tâm hồn con người, làm giàu sức mạnh văn hóa dân tộc.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đề nghị Hội tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, khai thác chất liệu dân ca, nhạc cụ truyền thống trong sáng tạo đương đại; quan tâm hơn đến khí nhạc, nhạc kịch, vũ kịch, giao hưởng, hợp xướng; chủ động ứng dụng công nghệ số và AI trong sáng tác, biểu diễn, lưu trữ, quảng bá tác phẩm và bảo vệ quyền tác giả.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh khẳng định Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục là ngôi nhà chung, đoàn kết và phát huy tài năng các thế hệ nhạc sĩ. Mỗi nhạc sĩ cần giữ gìn bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa âm nhạc thế giới, không ngừng sáng tạo những tác phẩm có giá trị, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng.

Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ XI hướng tới tiếp tục xây dựng nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có sức sống lâu bền và đóng góp tích cực vào đời sống văn hóa, nghệ thuật của đất nước.

VĨNH XUÂN