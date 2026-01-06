CES 2026: Những xu hướng công nghệ nổi bật

Sự kiện Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES) 2026 tại Las Vegas, Mỹ diễn ra từ ngày 6 đến 9-1 tiếp tục đóng vai trò “la bàn xu hướng”, hé lộ những công nghệ và sản phẩm nổi bật định hình thị trường toàn cầu trong năm.

Cuộc đua thương hiệu

Theo Ban tổ chức CES, hàng ngàn gian hàng, buổi trình diễn sản phẩm và sự kiện kết nối sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Las Vegas cũng như nhiều khách sạn lớn trong thành phố. Các hãng công nghệ hàng đầu đều sẵn sàng tung ra các công bố quan trọng.

Góc triển lãm công nghệ xe hơi tại CES (ẢNH: CES)

Trước khi CES chính thức khai mạc, LG gây chú ý khi xác nhận sẽ trình làng TV Micro RGB đầu tiên, hứa hẹn khả năng tái tạo màu sắc chính xác và độ sáng cao vượt trội. Bên cạnh đó là Gallery TV hướng đến phân khúc TV nghệ thuật, màn hình chơi game độ phân giải 5K có công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), dàn âm thanh gia đình dạng module và robot gia đình hình người CLOiD.

Không chịu kém cạnh, Samsung cũng công bố thế hệ TV Micro RGB mới với nhiều kích thước, mở rộng từ phân khúc siêu cao cấp xuống các dòng phổ thông hơn. Ngoài ra, hãng còn giới thiệu màn hình chơi game Odyssey độ phân giải 6K, máy chiếu Freestyle thế hệ mới và loạt loa, soundbar Wi-Fi phục vụ nghe nhạc đa phòng.

Chip AI, Robot lên ngôi

CES luôn là điểm hẹn quan trọng của ngành bán dẫn. Hãng công nghệ bán dẫn của Mỹ AMD được kỳ vọng sẽ ra mắt các dòng Ryzen mới, bao gồm chip tối ưu hiệu năng đơn nhân và loạt APU Ryzen 9000G dựa trên kiến trúc Zen 5. Intel xác nhận mang đến Panther Lake - dòng Core Ultra Series 3, sản xuất trên tiến trình 18A, tập trung cho laptop AI cao cấp. Trong khi đó, Qualcomm nhiều khả năng tiếp tục mở rộng tham vọng trên thị trường PC với các chip Snapdragon X2 Elite, hướng đến hiệu năng cao và xử lý AI mạnh mẽ trên laptop Windows.

Robot CLOiD (ẢNH: LG)

AI trở thành “trung tâm” của nhiều sản phẩm trình diễn tại CES. Các nhà sản xuất lớn như Samsung, LG, Nvidia… đều đưa AI vào các thiết bị từ TV, gia dụng đến robot và hệ sinh thái thông minh. Samsung giới thiệu tầm nhìn “Your Companion to AI Living” (Người bạn đồng hành trong cuộc sống AI) với loạt thiết bị tích hợp AI, gồm TV Micro RGB cao cấp, tủ lạnh thông minh với AI Vision và các thiết bị gia dụng có khả năng hỗ trợ quản lý gia đình và chăm sóc sức khỏe thông minh.

Các thiết bị AI ngày càng được thiết kế cho trải nghiệm cá nhân hóa tốt hơn, có thể hoạt động ngay trên thiết bị thay vì phụ thuộc vào điện toán đám mây nhằm tăng tốc độ phản hồi, bảo mật dữ liệu và khả năng làm việc offline.

Các robot phục vụ đời sống và công việc cũng được đưa ra trình diễn với khả năng thực thi nhiều nhiệm vụ hơn. Một số robot trình diễn tại CES gồm robot CLOiD của LG, có khả năng gấp quần áo, nấu ăn và dọn dẹp, thể hiện xu hướng robot gia đình đa chức năng đang dần hiện thực hóa. Các công ty khác như SwitchBot giới thiệu robot Onero H1 - robot gắn bánh xe với cánh tay linh hoạt có thể thực hiện nhiều tác vụ trong nhà, cho thấy robot kết hợp AI và cơ khí đang tiến gần với ứng dụng thực tế. Các công ty robot hình người như Realbotix cũng có mặt với dòng robot AI nhân bản rộng rãi, đánh dấu bước tiếp theo của robot công nghiệp và dịch vụ trong năm 2026.

Ngoài các lĩnh vực chủ đạo, CES 2026 tiếp tục mở rộng tới chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số (digital health), công nghệ di động tiên tiến và các giải pháp chuyển đổi số khác, kết hợp với AI và dữ liệu lớn nhằm hỗ trợ theo dõi, phòng ngừa và quản lý sức khỏe cá nhân. Trong những ngày tới, hàng loạt sản phẩm và ý tưởng mới sẽ chính thức lộ diện tại CES, định hình xu hướng cho năm 2026 và xa hơn nữa.

VinMotion là đơn vị nghiên cứu và phát triển robot hình người thuộc hệ sinh thái Vingroup (VIC). Công ty này đưa robot hình người sản xuất tại Việt Nam tới trưng bày tại CES 2026, đánh dấu lần đầu tiên một robot Make in Vietnam xuất hiện trên sân khấu công nghệ toàn cầu.

VIỆT LÊ