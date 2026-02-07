Nhà sản xuất hàng không vũ trụ Vertical Aerospace (Anh) và Cơ quan Khoa học và Công nghệ Singapore (HTX) đã công bố thỏa thuận thử nghiệm taxi bay cho dịch vụ cấp cứu y tế (ảnh).

Ảnh: VERTICAL AEROSPACE

Theo Vertical Aerospace, việc sử dụng máy bay điện và máy bay lai điện để có thể hỗ trợ phản ứng y tế kịp thời tại các khu vực hẻo lánh ở Singapore.

Khoản tài trợ từ Hatch - một trung tâm đổi mới thuộc HTX, cho phép Vertical Aerospace phát triển, thử nghiệm và xác nhận phương pháp ứng dụng nền tảng máy bay Valo, loại máy bay thương mại cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện (eVTOL).

Vertical Aerospace cho biết sẽ tiến hành cuộc trình diễn bay để đánh giá tính khả thi, độ an toàn và thời gian phản hồi.

Trong dự án kéo dài đến tháng 4 tới, Vertical Aerospace cũng hợp tác với Lực lượng An ninh nội địa Singapore để đánh giá và thử nghiệm cách thức máy bay eVTOL và máy bay cất, hạ cánh thẳng đứng có thể bổ sung cho các hệ thống ứng phó khẩn cấp hiện tại, cũng như tiềm năng hỗ trợ cải thiện kết quả điều trị cho bệnh nhân trong các tình huống nguy kịch.

MINH CHÂU