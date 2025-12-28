Biến rác thải thành nhạc cụ

Ở Barcelona (Tây Ban Nha), có một nhóm nhạc jazz độc đáo đã thu hút sự chú ý bởi cách tiếp cận âm nhạc hoàn toàn khác biệt. Họ tự tạo ra nhạc cụ từ rác thải và vật dụng bỏ đi, sau đó dùng những nhạc cụ này để biểu diễn nhạc jazz đầy sáng tạo.

Đàn guitar được chế tạo từ các loại rác thải Ảnh: EURONEWS

Nhóm được biết đến với tên Orquesta Reusónica Trio - không chỉ chơi nhạc mà còn kể những câu chuyện về môi trường, tái chế và cách con người định hình âm thanh từ những vật dụng tưởng như vô giá trị. Khái niệm “world jazz” (tạm dịch: thế giới jazz ) là cách nhóm mô tả âm thanh của mình. Khi nghe mà nhắm mắt lại, khán giả có thể cảm nhận những giai điệu jazz quen thuộc, mềm mại và giàu cảm xúc.

Nhưng khi mở mắt ra, mọi thứ trở nên bất ngờ. “Guitar” không phải là cây đàn guitar truyền thống, mà là tấm ván lướt sóng được gắn dây đàn; tiếng trống không đến từ bộ trống tiêu chuẩn, mà phát ra từ bình nhựa chứa nước được dùng như cơ quan tạo nhịp; những tiếng thổi du dương không phải từ sáo gỗ, mà là nạng kim loại từng thuộc về người ông của một thành viên trong nhóm.

Ba thành viên chính của Orquesta Reusónica Trio là Rocco Papía, Antonio Sanchez Barranco và Xavi Lozano, mỗi người đều đóng vai trò cụ thể trong việc biến đổi rác thải thành nhạc cụ. Rocco Papía, người sáng lập nhóm, cho rằng sáng tạo nhạc cụ từ vật liệu không truyền thống không chỉ là trò “gảy chơi”, mà thực chất là hành động thừa kế truyền thống lâu đời của con người, từ cổ xưa đã biết dùng những nguyên liệu sẵn có xung quanh để tạo ra âm nhạc.

Papía nhấn mạnh rằng, những nhạc cụ đầu tiên trong lịch sử loài người cũng từng được làm từ xương động vật thải bỏ. Chỉ có điều ngày nay, chất liệu mà họ sử dụng là nhựa, kim loại và vật liệu nhân tạo khác. Xavi Lozano, người thổi sáo tự chế, chia sẻ rằng, ống nhựa và vật liệu tái chế là nguồn nguyên liệu chính để làm ra các loại sáo và kèn. Các nhạc cụ này có thể đồng hành cùng người chơi qua nhiều năm và theo ông, điều đó mang lại giá trị khác hẳn so với tư duy tiêu dùng ngày nay, vốn luôn coi rác thải như thứ phải loại bỏ ngay lập tức.

Ngoài việc biểu diễn, công việc của Orquesta Reusónica Trio còn bao gồm giáo dục và truyền cảm hứng cộng đồng. Nhóm tổ chức một chương trình mang tên “New Sounds for a New World” (Âm thanh mới cho một thế giới mới), hướng dẫn trẻ em cách tạo ra nhạc cụ từ rác thải. Mục tiêu của chương trình nhằm kích thích tư duy bền vững và truyền tải một tầm nhìn về thế giới, nơi đồ vật không bị nhanh chóng coi là vô dụng. Thông qua quá trình chuyển đổi những vật dụng bỏ đi thành nhạc cụ, các em học cách đánh giá lại giá trị của vật liệu và suy ngẫm về mối quan hệ giữa con người, môi trường và âm nhạc.

Âm thanh lạ thường của Orquesta Reusónica Trio xuất phát từ sự tái chế, sáng tạo và thử nghiệm không ngừng, khiến người nghe đôi khi phải suy nghĩ lại về bản chất của âm nhạc. Nhóm muốn khán giả hiểu rằng, nhạc cụ không nhất thiết phải làm từ gỗ quý, kim loại cao cấp hay thiết kế đắt tiền mới tạo ra âm thanh đẹp, mà đôi khi chính từ vật liệu bị bỏ đi lại nảy sinh những trải nghiệm âm nhạc mới lạ.

