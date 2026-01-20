Australia đóng cửa nhiều bãi biển do cá mập tấn công người

Ngày 20-1, hàng chục bãi biển dọc bờ Đông Australia, trong đó có nhiều bãi tại Sydney, buộc phải đóng cửa sau khi xảy ra 4 vụ cá mập tấn công người chỉ trong hai ngày.

Biển hiệu cảnh báo cá mập. Ảnh : ABC News

Vụ việc mới nhất xảy ra vào sáng 20-1 gần Point Plomer, khu vực bờ biển phía bắc bang New South Wales (NSW), khi một người lướt sóng 39 tuổi bị cá mập cắn trong lúc đang lướt sóng gần khu cắm trại thuộc công viên quốc gia. Sau vụ việc, các bãi biển quanh khu vực Port Macquarie, cách Sydney khoảng 400km về phía Bắc, đã bị phong tỏa. Giới chức y tế cho biết nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng ổn định.

Trước đó, tối 19-1, cảnh sát bang New South Wales xác nhận một người lướt sóng ngoài 20 tuổi bị cá mập tấn công tại bãi biển khu Manly, thành phố Sydney, và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cùng ngày, một cậu bé 10 tuổi may mắn không bị thương sau khi bị cá mập húc văng khỏi ván lướt và ngoạm mất một phần lớn tấm ván. Trước đó một ngày, một cậu bé khác cũng rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi bị cá mập tấn công tại một bãi biển trong thành phố.

Nhận định về chuỗi sự cố trên, ông Chris Pepin Neff, học giả và chuyên gia về hành vi cá mập, cho biết cá mập không thường xuyên tấn công con người. Tuy nhiên, nhiều ngày mưa lớn khiến nước mưa và chất thải chảy ra các cảng biển, bãi biển làm nước bị đục, giảm tầm nhìn của cá mập, từ đó gia tăng nguy cơ va chạm và phản ứng tấn công mang tính phòng vệ hoặc tò mò. Ngoài ra, mưa lớn cũng làm tăng lượng cá mồi gần bờ, thu hút cá mập vào khu vực ven biển.

KHÁNH HƯNG