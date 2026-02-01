Ý tưởng táo bạo

Hội đồng thành phố Los Angeles vừa thông qua một nghị quyết táo bạo: thay thế đèn giao thông truyền thống bằng những quả cầu disco lấp lánh. Mục tiêu của sáng kiến này là biến những giờ kẹt xe dài dằng dặc, tẻ nhạt vốn là đặc sản của Los Angeles thành một bữa tiệc khiêu vũ ngẫu hứng ngay giữa giao lộ.

Trang Screw The News tiết lộ, ý tưởng độc nhất vô nhị này do Ủy viên Hội đồng Gloria Gonzalez đề xuất với lập luận cực kỳ thuyết phục: “Kẹt xe không phải lỗi của chúng ta. Với quả cầu disco, chúng ta không chỉ điều tiết giao thông mà còn đang nâng cao tinh thần cho các bác tài, để họ quên đi nỗi bực dọc, quên những lời chỉ trích nữa”.

Theo kế hoạch, khi đèn đỏ, quả cầu sẽ quay chậm, tỏa ánh sáng dịu nhẹ để mọi người cùng thư giãn. Khi đèn xanh, quả cầu sẽ quay tít, bắn tung tóe những tia sáng lấp lánh như báo hiệu: Nhấn ga đi, nhưng nhớ giữ khoảng cách! Còn đèn vàng sẽ là những nhịp chớp nháy đầy hồi hộp và phấn khích.

Ngay khi tin tức lan ra, cư dân Los Angeles đã rục rịch sắm kính đen và soạn sẵn danh sách nhạc thập niên 70 để chờ ngày được đi “quẩy” trên đường tới công sở. Tuy nhiên, cũng không ít người lo ngại rằng thay vì nhìn đường, người ta lại mải nhìn quả cầu mà... tông vào nhau. Để trấn an, hội đồng thành phố hứa sẽ thử nghiệm tại các khu vực ít xe trước khi biến toàn thành phố thành một... sàn nhảy khổng lồ.

H.TRANG