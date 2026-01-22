Cho thuê… tính cách

- Cư dân Thung lũng Silicon đang hân hoan với thông tin các startup công nghệ sẵn sàng trả tiền cho những ai đồng ý cho AI mượn giọng nói, khiếu hài hước, thậm chí cả tính khí thất thường.

Screw the News tiết lộ một câu chuyện cười đúng chất New York, phong cách phóng khoáng của dân California hay kiểu hài độc thoại đậm chất LA bỗng nhiên có giá trên thị trường lao động, được săn đón như một loại nguyên liệu quý hiếm. Số là các công ty AI đang điên cuồng săn lùng những cá tính hay ho để tạo ra những con robot dễ gần và giống người hơn.

- Thị trường việc làm mới lạ này chính xác là đang định nghĩa lại ý nghĩa của việc có một dấu ấn cá nhân trong thời đại tự động hóa.

- Phe ủng hộ xem đây là cách đột phá để nhân cách hóa công nghệ, trong khi phe chỉ trích lại tỏ ra nghi ngờ về việc thương mại hóa các đặc điểm cá nhân.

- Điều này sẽ đi đến đâu? Liệu chúng ta sẽ có những bản sao AI của chính mình đi lại khắp nơi? - một chuyên gia về đạo đức công nghệ đặt câu hỏi trong một cuộc thảo luận nhóm ở San Francisco. Rồi khi bản sao kỹ thuật số bắt đầu nói những điều bạn muốn giấu kín, ai sẽ chịu trách nhiệm?

- Nghe thì kỳ quặc nhưng xu hướng này phản ánh khá chính xác tinh thần thời đại số, khi dữ liệu cá nhân là tài sản thì cớ gì cá tính con người không thể trở thành mỏ vàng mới. Thế mới thấy, đôi khi thứ đáng giá bạn có không phải là bằng cấp hay kinh nghiệm mà là việc bạn… nói chuyện giống người.

THẢO AN