Thông điệp ngoài vũ trụ

Một chuỗi tín hiệu gồm vài tiếng bíp, bíp, bíp và một tiếng thở dài vừa được các nhà ngôn ngữ học của NASA giải mã. Nhưng kết quả lại rất bất ngờ.

Sau nhiều thập kỷ tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất, phản hồi đầu tiên họ nhận được lại là lời khước từ ngắn gọn: “Cảm ơn lời mời, nhưng người ngoài hành tinh xin phép từ chối ghé thăm Trái đất vì các bạn có quá nhiều rắc rối, và nó hơi quá sức với chúng tôi”.

Sau khi suy nghĩ, các chuyên gia NASA tự nhủ những diễn biến gần đây có thể đã khiến các vị khách vũ trụ chùn bước, từ bê bối chính trị, tranh cãi về biến đổi khí hậu cho tới các cuộc khẩu chiến bất tận trên mạng xã hội. Một số nhà khoa học còn khẳng định người ngoài hành tinh đã theo dõi tin tức hoặc mạng xã hội của Trái đất trước khi đưa ra quyết định.

Để sửa chữa sự thất bại này, NASA đã công bố kế hoạch khởi động chiến dịch cải thiện hình ảnh hành tinh, nhấn mạnh vẻ đẹp tự nhiên, đa dạng văn hóa và các nỗ lực phát triển bền vững. Trong lúc này, Trái đất tạm thời vẫn phải ở một mình, cho đến khi đủ điều kiện để đón tiếp hàng xóm trong vũ trụ. (Theo Screw The News)

H.TRANG