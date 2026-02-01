Tháng 2, không khí lạnh hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm

Dự báo xu thế khí hậu tháng 2, cơ quan khí tượng - thủy văn cho biết, nhiệt độ cả nước chỉ xấp xỉ trung bình nhiều năm. Bắc bộ có thể ấm hơn trung bình nhưng vẫn xuất hiện rét ngắn ngày.

Chiều 1-2, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã có báo cáo nhận định tình hình khí hậu cả nước trong tháng 2. Theo dự báo này, nhiệt độ trung bình tháng 2 trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm (TBNN). Riêng khu vực Bắc bộ, nhiệt độ trung bình có khả năng cao hơn TBNN 0,5-1 độ C (một số nơi có thể cao hơn tới 1,5 độ C).

Về lượng mưa, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, các khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực phía Bắc duyên hải Nam Trung bộ, Nam Trung bộ và Nam bộ có tổng lượng mưa cao hơn TBNN 5-20mm. Các khu vực còn lại trên cả nước có lượng mưa phổ biến ở mức tương đương TBNN.

Đối với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, cơ quan khí tượng cho biết, trong tháng 2, khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông là thấp.

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia), không khí lạnh trong tháng 2 hoạt động yếu hơn TBNN, tuy nhiên vẫn có khả năng xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày, tập trung tại khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa - Nghệ An (vùng núi cao có thể xảy ra băng giá).

Các chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, nguy cơ mưa diện rộng xuất hiện trong tháng 2 tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và khu vực duyên hải Nam Trung bộ. Nam bộ có thể xảy ra mưa trái mùa trong tháng 2 này.

