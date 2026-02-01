Người dân có hoàn cảnh khó khăn trong niềm vui nhận quà tết

Niềm vui của người dân khó khăn tại phường Chánh Hưng khi nhận phần quà

Tại ngày hội, phường Chánh Hưng trao hơn 1.400 phần quà tết (gồm quà và tiền mặt) đến người dân bị bệnh nan y có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, các hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân… trên địa bàn phường.

Phát biểu tại chương trình, ông Trương Công Hồ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Hưng cho biết, ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” là hoạt động được MTTQ duy trì và tổ chức thường niên mỗi dịp tết đến, xuân về. Ngày hội không chỉ mang ý nghĩa vui xuân, đón tết đơn thuần, mà còn thể hiện truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình.

Ông Trương Công Hồ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Hưng phát biểu tại chương trình

Trao quà chăm lo tết đến người dân

Thông qua ngày hội tạo không khí đầm ấm, sẻ chia trong cộng đồng, góp phần gắn kết, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. “Đây cũng là dịp để mỗi người dân cảm nhận rõ hơn sự quan tâm, đồng hành của Đảng, Chính quyền, của MTTQ và các tổ chức thành viên trong công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân dân”, ông Trương Công Hồ chia sẻ.

Ngoài trao tặng quà, ngày hội cũng tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, ý nghĩa như: phiên chợ ngày xuân cùng các hội thi không gian tết Việt như: trang trí hoa mai, hoa đào; vũ điệu mùa xuân; thi viết thư pháp “Nét chữ đầu xuân”…

Các đơn vị ủng hộ chăm lo tại chương trình

Các đội thi trang trí hoa mai, hoa đào

