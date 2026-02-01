Lãnh đạo TPHCM thăm hỏi, tặng quà tết đến người dân

Sáng 1-2, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đến trao tặng quà tết cho hơn 400 hộ gia đình thuộc diện chính sách, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 4 xã: Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh.
Hoạt động chăm lo thiết thực thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM trong công tác chăm lo an sinh xã hội, để mọi người dân đều có điều kiện vui xuân, đón tết.
Trong không khí ấm áp những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, việc làm, thu nhập của các gia đình.
Trao những phần quà tết nghĩa tình đến người dân, Chủ tịch UBND TPHCM gửi lời chúc mừng năm mới an khang, hạnh phúc đến bà con; mong các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.
Nhận quà tết, bà Nguyễn Thị Thủy (xã Đông Thạnh) vui mừng, xúc động trao cái ôm chân tình cùng lời cảm ơn đến lãnh đạo thành phố. Bà Thủy chia sẻ, tết năm nay, gia đình bà cảm thấy ấm lòng và đủ đầy hơn khi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố. “Đây là sự động viên để gia đình tôi có thêm niềm tin, thêm động lực trong cuộc sống”, bà Thủy chia sẻ.
Đồng chí Nguyễn Văn Được khẳng định công tác chăm lo an sinh xã hội là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của TPHCM, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.
Đồng chí Nguyễn Văn Được đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân; chủ động hỗ trợ những trường hợp còn khó khăn. Công tác chăm lo cần được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, gắn với các giải pháp lâu dài về sinh kế, tạo việc làm bền vững sau tết.
Thay mặt lãnh đạo các xã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh cho biết, các địa phương tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chăm lo tết cho người dân. Đồng thời cam kết tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.
Dịp Tết Nguyên đán 2026, TPHCM tập trung huy động nhiều nguồn lực, triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ để kịp thời chăm lo cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế. Việc trao quà tết thể hiện trách nhiệm, tình cảm của chính quyền thành phố đối với người dân.