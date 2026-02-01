Xã hội

Lãnh đạo TPHCM thăm hỏi, tặng quà tết đến người dân

Nhận quà tết từ Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, người dân trao lại những cái nắm tay, cái ôm chân tình cùng lời cảm ơn đến lãnh đạo thành phố.

Sáng 1-2, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đến trao tặng quà tết cho hơn 400 hộ gia đình thuộc diện chính sách, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 4 xã: Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh.

Hoạt động chăm lo thiết thực thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM trong công tác chăm lo an sinh xã hội, để mọi người dân đều có điều kiện vui xuân, đón tết.

Đồng chí Nguyễn Văn Được trao quà tết đến người dân. Ảnh: NGÔ BÌNH

Trong không khí ấm áp những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, việc làm, thu nhập của các gia đình.

Trao những phần quà tết nghĩa tình đến người dân, Chủ tịch UBND TPHCM gửi lời chúc mừng năm mới an khang, hạnh phúc đến bà con; mong các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Được cùng Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh trao quà tết đến người dân trên địa bàn. Ảnh: NGÔ BÌNH

Nhận quà tết, bà Nguyễn Thị Thủy (xã Đông Thạnh) vui mừng, xúc động trao cái ôm chân tình cùng lời cảm ơn đến lãnh đạo thành phố. Bà Thủy chia sẻ, tết năm nay, gia đình bà cảm thấy ấm lòng và đủ đầy hơn khi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố. “Đây là sự động viên để gia đình tôi có thêm niềm tin, thêm động lực trong cuộc sống”, bà Thủy chia sẻ.

Đồng chí Nguyễn Văn Được trao quà tết đến người dân. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đồng chí Nguyễn Văn Được khẳng định công tác chăm lo an sinh xã hội là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của TPHCM, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Nguyễn Văn Được đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân; chủ động hỗ trợ những trường hợp còn khó khăn. Công tác chăm lo cần được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, gắn với các giải pháp lâu dài về sinh kế, tạo việc làm bền vững sau tết.

Đồng chí Nguyễn Văn Được trò chuyện, động viên người dân. Ảnh: NGÔ BÌNH

Thay mặt lãnh đạo các xã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh cho biết, các địa phương tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chăm lo tết cho người dân. Đồng thời cam kết tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Được trao quà tết đến các xã: Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh. Ảnh: NGÔ BÌNH

Dịp Tết Nguyên đán 2026, TPHCM tập trung huy động nhiều nguồn lực, triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ để kịp thời chăm lo cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế. Việc trao quà tết thể hiện trách nhiệm, tình cảm của chính quyền thành phố đối với người dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Được trao quà tết đến người dân. Ảnh: NGÔ BÌNH
Đồng chí Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo các xã tặng hoa đến các đơn vị đồng hành. Ảnh: NGÔ BÌNH
Chánh Văn phòng UBND TPHCM Dương Hồng Thắng trao quà tết đến người dân. Ảnh: NGÔ BÌNH
Chánh Văn phòng UBND TPHCM Dương Hồng Thắng cùng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Thới Sơn Nguyễn Trọng Ân trao quà tết đến người dân. Ảnh: NGÔ BÌNH
Bí thư Đảng ủy xã Bà Điểm Nguyễn Anh Tuấn cùng đơn vị đồng hành trao quà đến người dân. Ảnh: NGÔ BÌNH
Bí thư Đảng ủy xã Đông Thạnh Nguyễn Văn Tuyên cùng đơn vị đồng hành trao quà đến người dân. Ảnh: NGÔ BÌNH
