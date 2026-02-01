Xã hội

Nhảy nhót trên đường, người đàn ông bị công an mời làm việc

SGGPO

Sau khi nhậu, người đàn ông bước xuống lòng đường và nhảy nhót cả chục phút gây mất an toàn giao thông.

Hình ảnh cắt từ clip ông N.M.B nhảy nhót giữa lòng đường (bên trái) và ông N.M.B làm việc tại Công an phường (bìa phải). Ảnh: CATĐN
Hình ảnh cắt từ clip ông N.M.B nhảy nhót giữa lòng đường (bên trái) và ông N.M.B làm việc tại Công an phường (bìa phải). Ảnh: CATĐN

Công an phường Trấn Biên (tỉnh Đồng Nai) cho biết, vừa mời ông N.M.B. (sinh năm 1967, cư trú tại phường Trấn Biên) lên trụ sở làm việc, liên quan đến hành vi gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, khoảng cuối tháng 1-2026, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi nhảy nhót giữa lòng đường Nguyễn Ái Quốc khi các phương tiện đang lưu thông đông đúc.

Qua xác minh, người trong clip là ông N.M.B. Ông B. từng sinh sống tại Hoa Kỳ từ năm 1983, đến tháng 5-2025 bị trục xuất về nước do cư trú bất hợp pháp; hiện không có người thân, làm nghề tự do và sinh sống một mình tại phường Trấn Biên.

Tại cơ quan công an, ông B. cho biết trước đó có sử dụng rượu bia, sau đó đi uống cà phê và mượn loa kéo để mở nhạc. Do có hơi men, không kiểm soát được hành vi, ông B. đã bước xuống lòng đường và nhảy nhót trong khoảng 10 phút. Trên mạng xã hội cũng từng xuất hiện clip ghi lại hình ảnh tương tự của ông B. trên vỉa hè tại một địa bàn khác.

PHÚ NGÂN

Từ khóa

Công an phường Trấn Biên Trấn Biên Đường Nguyễn Ái Quốc Nhảy nhót Làm nghề tự do Hơi men Qua xác minh Trục xuất Trật tự an toàn giao thông Cư trú trật tự an toàn giao thông

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn