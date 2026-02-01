Nhảy nhót trên đường, người đàn ông bị công an mời làm việc

Sau khi nhậu, người đàn ông bước xuống lòng đường và nhảy nhót cả chục phút gây mất an toàn giao thông.

Hình ảnh cắt từ clip ông N.M.B nhảy nhót giữa lòng đường (bên trái) và ông N.M.B làm việc tại Công an phường (bìa phải). Ảnh: CATĐN

Công an phường Trấn Biên (tỉnh Đồng Nai) cho biết, vừa mời ông N.M.B. (sinh năm 1967, cư trú tại phường Trấn Biên) lên trụ sở làm việc, liên quan đến hành vi gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, khoảng cuối tháng 1-2026, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi nhảy nhót giữa lòng đường Nguyễn Ái Quốc khi các phương tiện đang lưu thông đông đúc.

Qua xác minh, người trong clip là ông N.M.B. Ông B. từng sinh sống tại Hoa Kỳ từ năm 1983, đến tháng 5-2025 bị trục xuất về nước do cư trú bất hợp pháp; hiện không có người thân, làm nghề tự do và sinh sống một mình tại phường Trấn Biên.

Tại cơ quan công an, ông B. cho biết trước đó có sử dụng rượu bia, sau đó đi uống cà phê và mượn loa kéo để mở nhạc. Do có hơi men, không kiểm soát được hành vi, ông B. đã bước xuống lòng đường và nhảy nhót trong khoảng 10 phút. Trên mạng xã hội cũng từng xuất hiện clip ghi lại hình ảnh tương tự của ông B. trên vỉa hè tại một địa bàn khác.

PHÚ NGÂN