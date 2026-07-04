Ngày 3-7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị; Tổng kết hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 18; sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sơ kết hoạt động Công đoàn TPHCM 6 tháng đầu năm 2026.

Chăm lo thiết thực hơn 3,1 triệu công nhân lao động

Báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn thành phố đã triển khai công tác chăm lo đời sống hơn 3,1 triệu lượt đoàn viên, người lao động bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, với tổng kinh phí hơn 3.817 tỷ đồng.

Nổi bật là chương trình họp mặt, tặng quà và chuyển khoản trực tiếp cho 350.000 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 350 tỷ đồng.

Các chương trình chăm lo mới được tổ chức Công đoàn thành phố triển khai như: phát triển nhà cho công nhân thuê, mua; Công đoàn thành phố đồng hành vì sức khỏe người lao động với hoạt động chăm sóc sức khỏe cho 1 triệu người lao động, tầm soát ung thư cổ tử cung cho nữ công nhân lao động.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn thành phố đã giới thiệu hơn 8.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó gần 1.200 đoàn viên được kết nạp Đảng.

Riêng trong Tháng Công nhân lần thứ 18, các cấp công đoàn đã chăm lo hơn 67.530 lượt đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí hơn 22 tỷ đồng; tổ chức 7 đợt nghỉ dưỡng kết hợp thăm khám sức khỏe hơn 4.130 lượt đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí hơn 8,2 tỷ đồng; thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn; triển khai chương trình “Những món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam” đến doanh nghiệp đông lao động.

* Cùng ngày, LĐLĐ TPHCM phối hợp Thành đoàn TPHCM tổ chức khai mạc đợt 1 Trại hè Thanh Đa lần thứ 47 năm 2026, với chủ đề “Vòng tay bè bạn”.

Trại hè Thanh Đa năm nay được tổ chức thành 4 đợt trại: đợt 1 từ ngày 3 đến 5-7; đợt 2 từ ngày 10 đến 12-7; đợt 3 từ ngày 17 đến 19-7; đợt 4 từ ngày 24 đến 26-7.

Riêng đợt 1 có sự tham gia của 301 trại sinh là con đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Các trại sinh được chia thành 5 tiểu trại. Ban quản trại gồm các thầy, cô thuộc Hội đồng huấn luyện công tác Đội thành phố, phụ trách Đội và phụ trách thiếu nhi tại TPHCM.

Thông qua các hoạt động như sân chơi kỹ năng, trò chơi vận động, giao lưu văn nghệ, bài học về tình yêu quê hương, đất nước và ý thức bảo vệ môi trường, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Kim Loan hy vọng các trại sinh sẽ có thời gian trải nghiệm, vui chơi hết mình, đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ bạn bè để cùng nhau tạo nên một kỳ trại nhiều kỷ niệm đẹp.

THÁI PHƯƠNG - CẨM TUYẾT