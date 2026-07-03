Bảo đảm an toàn cho hơn 5.100 du khách trước bão số 1

Quảng Ninh và Hải Phòng đang triển khai phương án bảo đảm an toàn cho hơn 5.100 du khách còn lưu trú tại các đảo, khu du lịch ven biển trước bão số 1; đồng thời cấm biển, đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú và sẵn sàng ứng phó mưa lớn, ngập lụt.

Chiều 3-7, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về ứng phó bão số 1, lãnh đạo TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh cho biết, các địa phương đã triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người dân, du khách, tàu thuyền và hoạt động trên biển.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu triển khai nhiệm vụ ứng phó bão số 1. Ảnh: NGỌC HÀ

Tại Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết địa phương đã cấm biển từ 12 giờ ngày 3-7 đối với tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long và mở rộng cấm biển từ 17 giờ cùng ngày đối với toàn bộ tàu còn lại. Toàn tỉnh có 365 tàu du lịch, 273 tàu tham quan, 92 tàu lưu trú và 127 tàu vận chuyển khách được yêu cầu vào nơi tránh trú an toàn.

Đến 12 giờ ngày 3-7, trên các đảo của Quảng Ninh còn 3.152 du khách, trong đó có 12 khách quốc tế. Tỉnh tổ chức đưa những người có nhu cầu về đất liền trong chiều cùng ngày, đồng thời bố trí nơi lưu trú an toàn cho số khách tiếp tục ở lại.

Quảng Ninh cũng đã kiểm đếm 4.151 tàu cá, trong đó có 281 tàu xa bờ; huy động gần 10.000 người thuộc các lực lượng quân sự, công an, dân quân và lực lượng xung kích sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ. Các hồ chứa lớn tiếp tục được hạ mực nước ứng phó với lũ; ngành than triển khai phương án bảo đảm an toàn tại 42 dự án khai thác và 82 bãi thải mỏ.

Bộ đội biên phòng ở tỉnh Quảng Ninh triển khai cứu hộ tàu cá bị nạn sáng 3-7 và hướng dẫn tàu về tránh bão. Ảnh: BIÊN PHÒNG QUẢNG NINH

Tại Hải Phòng, thành phố đã ban hành công điện khẩn ứng phó bão số 1, cấm biển từ chiều 3-7, dừng các hoạt động du lịch trên biển và kiểm soát chặt tàu thuyền ra vào.

Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cho biết 1.614 tàu đã được thông báo về diễn biến bão; phần lớn đã vào nơi tránh trú. Khoảng 300 tàu còn hoạt động ven bờ được yêu cầu vào nơi neo đậu an toàn trong chiều tối 3-7.

Tại đảo Cát Bà (đặc khu Cát Hải), đến 15 giờ ngày 3-7 còn khoảng 1.500 trong tổng số khoảng 6.000 du khách lưu trú qua đêm, sau khi nhiều người đã về đất liền bằng các chuyến phà cuối trước khi tạm dừng hoạt động.

Tại khu du lịch Đồ Sơn còn 518 khách; các hoạt động tắm biển, vui chơi trên biển đã dừng, du khách được hướng dẫn về nơi lưu trú an toàn.

Liên quan vụ 1 tàu cá của tỉnh Quảng Ninh bị chìm rạng sáng 3-7, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, cho biết đến chiều cùng ngày, toàn bộ 7 thuyền viên đã được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn.

Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai Phạm Đức Luận thông tin tình hình sẵn sàng ứng phó bão số 1, chiều 3-7

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị Quảng Ninh đặc biệt lưu ý nguy cơ ngập úng tại khu vực Hạ Long; rà soát các khu dân cư có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Khu vực Móng Cái có khả năng xuất hiện mưa rất lớn từ chiều 4-7 đến rạng sáng và sáng 5-7, cần tăng cường lực lượng, sẵn sàng sơ tán người dân và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

PHÚC VĂN