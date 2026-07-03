Xã hội

Hàng trăm công nhân diễn tập phương án chữa cháy tại khu công nghiệp

SGGPO

Sáng 3-7, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an TPHCM tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Công an thành phố tại Công ty TNHH KLN Integrated Logistics (Việt Nam), Khu công nghiệp Sóng Thần 2, phường Dĩ An với gần 500 người lao động tham gia.

Tham dự buổi diễn tập có lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TPHCM cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ, chính quyền địa phương, doanh nghiệp.

Buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH KLN Integrated Logistics
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Quang cảnh buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH KLN Integrated Logistics (Việt Nam)

Tình huống giả định là vụ cháy tại nhà kho công ty do chập điện khi bảo quản hàng hóa. Đám cháy tạo nhiều khói, khí độc, làm nhiều công nhân mắc kẹt và có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận.

Phát hiện sự cố, lực lượng PCCC cơ sở kích hoạt hệ thống báo cháy, triển khai phương châm "4 tại chỗ", hướng dẫn hàng chục công nhân thoát nạn, đồng thời chữa cháy ban đầu và cứu người mắc kẹt.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huy động nhiều xe chữa cháy, xe thang, xe cứu nạn - cứu hộ, robot chữa cháy cùng phương tiện chuyên dụng, đồng loạt triển khai tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy từ nhiều hướng.

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Lực lượng y tế sơ cấp cứu cho các nạn nhân

Theo tình huống giả định khi diễn tập, lực lượng cứu nạn giải cứu 7 nạn nhân mắc kẹt, trong đó có 2 người bị kẹt trong cabin xe nâng. Các nạn nhân sau đó được sơ cứu và đưa đến khu vực y tế.

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Lực lượng cảnh sát PCCC-CNCH chuyên nghiệp phối hợp các lực lượng triển khai phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thượng tá Bùi Trung Hiếu, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TPHCM cho biết, việc tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm kiểm tra năng lực chỉ huy, khả năng phối hợp giữa các lực lượng và hiệu quả công tác thông tin, điều hành trong điều kiện mới.

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Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH tặng hoa các lực lượng tham gia diễn tập

KCN Sóng Thần có hơn 171 cơ sở sản xuất, kho bãi trên diện tích 1.700ha nên công tác PCCC-CNCH luôn được đặc biệt quan tâm.

Công ty TNHH (KLN) Kerry Logistics Network Integrated Logistics (Việt Nam) là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, có tổng diện tích gần 120.339m². Do đặc thù lưu kho, trung chuyển hàng hóa quy mô lớn nên đây là cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.

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Từ khóa

chữa cháy diễn tập KCN Sóng Thần

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