Yêu cầu bàn giao toàn bộ mặt bằng cao tốc TPHCM - Chơn Thành trước ngày 30-9

Dự án thành phần 1 cao tốc TPHCM - Chơn Thành đã bàn giao hơn 260ha đất, đạt gần 80% diện tích toàn tuyến. TPHCM yêu cầu các địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng sạch trước ngày 30-9-2026.

Chiều 3-7, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng lãnh đạo các sở, ngành kiểm tra thực địa, khảo sát tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 thuộc tuyến cao tốc TPHCM - Chơn Thành.

Lãnh đạo các sở, ban ngành báo cáo tiến độ thực hiện dự án cao tốc TPHCM - Chơn Thành

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, đến nay, công tác đo đạc, kiểm đếm đã cơ bản hoàn thành, đạt 99,9%, với 1.653/1.655 trường hợp. Cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường cho 1.582 trường hợp và chi trả tiền cho 1.364 hộ dân.

Tổng diện tích đất đã bàn giao đạt 260,6/327,23ha, tương đương 79,6% tổng diện tích toàn tuyến phục vụ dự án. Tổng giá trị giải ngân từ đầu dự án đến nay đạt 7.253 tỷ đồng, trên tổng mức đầu tư 8.283 tỷ đồng của dự án thành phần 1.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh kiếm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc TPHCM - Chơn Thành

Dù đạt nhiều kết quả tích cực nhưng tiến độ thực tế tại một số hạng mục vẫn chưa bám sát Kế hoạch số 230/KH-UBND của UBND TPHCM. Hiện còn 2 trường hợp chưa đo đạc, 73 trường hợp chưa được phê duyệt phương án bồi thường và 291 hộ chưa nhận tiền.

Phần diện tích chưa bàn giao còn tình trạng “da beo”, tập trung chủ yếu tại các phường Vĩnh Tân, Tân Khánh, Tân Hiệp và xã Bình Cơ. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc hồ sơ pháp lý đất đai, đất tranh chấp, vắng chủ, thế chấp ngân hàng; tiến độ xét duyệt chính sách hỗ trợ chuyển đổi việc làm và rà soát phương án bố trí tái định cư cho 142 trường hợp có nhu cầu còn chậm.

Bên cạnh đó, công tác di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật, gồm các tuyến điện cao thế và 18 trạm biến áp, mới dừng ở bước kiểm kê, lập phương án, chưa phê duyệt kinh phí, có nguy cơ ảnh hưởng tiến độ chung của dự án.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại buổi kiểm tra tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc TPHCM - Chơn Thành

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh ghi nhận nỗ lực của các đơn vị, địa phương; đồng thời nhấn mạnh đây là công trình giao thông trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM và vùng Đông Nam bộ.

Để bảo đảm mục tiêu bàn giao 100% mặt bằng sạch trước ngày 30-9-2026, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các sở, ngành, địa phương nỗ lực hoàn thành đúng tinh thần Kế hoạch 230; phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, khẩn trương rà soát, phê duyệt phương án bố trí tái định cư cho 142 hộ dân.

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Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh cũng yêu cầu UBND các phường, xã tập trung tháo gỡ khó khăn về pháp lý; khẩn trương tiếp xúc, đối thoại, vận động các hộ dân chưa đồng thuận về đơn giá bồi thường. Đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, tranh chấp kéo dài sau khi đã áp dụng đầy đủ chính sách, cần kiên quyết lập hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất theo quy định, không để ảnh hưởng tiến độ tổng thể.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc TPHCM - Chơn Thành

Bên cạnh đó, các địa phương cần nhanh chóng hoàn thiện phương án, xác định chi phí bồi thường, di dời hạ tầng lưới điện; phối hợp chặt chẽ với ngành điện lực triển khai thi công, sớm bàn giao mặt bằng liên tục cho nhà thầu tổ chức thi công đồng bộ.

DUY TRẦN