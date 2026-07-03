Trại hè Thanh Đa năm nay được tổ chức thành 4 đợt trại: đợt 1 từ ngày 3-7 đến ngày 5-7; đợt 2 từ ngày 10-7 đến ngày 12-7; đợt 3 từ ngày 17-7 đến ngày 19-7; đợt 4 từ ngày 24-7 đến ngày 26-7.

Trại hè Thanh Đa gắn kết con của công nhân, người lao động. Thực hiện: CẨM TUYẾT

Riêng đợt 1 có sự tham gia của 301 trại sinh là con của đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Các trại sinh được chia thành 5 tiểu trại: Bầu trời chung, Nắng kết nối, Mây đồng hành, Suối yêu thương và Cầu vồng nhỏ. Ban quản trại gồm các thành viên là thầy, cô thuộc hội đồng huấn luyện công tác Đội thành phố, phụ trách Đội và phụ trách thiếu nhi tại TPHCM.

Thiếu nhi tham gia các hoạt động tại chương trình

Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Kim Loan cho biết, thời gian qua, Công đoàn TPHCM cùng Thành đoàn TPHCM luôn quan tâm, đồng hành với đoàn viên, người lao động và con em của đoàn viên, người lao động. Trong đó, Trại hè Thanh Đa từ lâu đã trở thành “thương hiệu” kết nối yêu thương, sân chơi truyền thống tốt đẹp, là môi trường để các em rèn luyện kỹ năng sống, tính tự lập...

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc đợt 1 Trại hè Thanh Đa

Thông qua các hoạt động như sân chơi kỹ năng, trò chơi vận động, giao lưu văn nghệ, bài học về tình yêu quê hương, đất nước và ý thức bảo vệ môi trường, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Kim Loan hy vọng các trại sinh sẽ có thời gian trải nghiệm, vui chơi hết mình, đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ bạn bè để cùng nhau tạo nên một kỳ trại nhiều kỷ niệm đẹp.

Đồng chí Nguyễn Kim Loan phát biểu tại chương trình

“Khi rời trại hè, các em không chỉ mang theo kỷ niệm đẹp mà còn được bồi đắp kỹ năng sống, tinh thần tự lập, tình yêu quê hương, đất nước và giá trị tình bạn, sẻ chia. Đây sẽ là hành trang quý báu, giúp các em thêm năng lượng bước vào năm học mới, đạt nhiều thành tích trong học tập và cuộc sống”, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM chia sẻ.

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CẨM TUYẾT