Nhằm bám sát nhịp sống đô thị và nâng cao chất lượng thông tin phục vụ bạn đọc, từ số báo ngày 4-7, trên trang 6 ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần, Báo SGGP ra mắt chuyên trang PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG.

Với tiêu chí “Chuẩn xác - Trách nhiệm - Xây dựng”, chuyên trang tập trung phổ biến chính sách, phản ánh sinh động việc thực thi pháp luật từ cơ sở, đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, làm cầu nối thông tin giữa người dân và chính quyền nhằm góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, công dân.

Với định hướng đưa pháp luật vào đời sống và lấy thực tiễn để góp ý hoàn thiện hành lang pháp lý, chuyên trang được kỳ vọng góp phần khơi dậy ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng một môi trường xã hội kỷ cương, minh bạch và đồng thuận.