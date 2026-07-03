Người nợ thuế được gỡ tạm hoãn xuất cảnh ngay khi đủ điều kiện

Người nộp thuế sẽ được gỡ tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định mới tại Nghị định 252/2026/NĐ-CP, thay vì phải chờ đến 24 giờ làm việc như trước đây.

Tối 3-7, Cục Thuế (Bộ Tài chính) thông tin về trường hợp người nợ thuế được gỡ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định mới của Nghị định 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế 2025.

Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Nghị định 252/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo hướng rút ngắn thời gian xử lý và bổ sung cơ chế tháo gỡ vướng mắc khi dữ liệu nộp thuế chưa được cập nhật trên hệ thống.

Theo quy định mới, ngay khi người nộp thuế đáp ứng điều kiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trên hệ thống thông tin quản lý thuế để gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Trên cơ sở thông báo của cơ quan thuế, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Ảnh minh họa. Ảnh: L.T

Trước đây, cơ quan thuế ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trong vòng 24 giờ làm việc kể từ khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế. Quy định mới rút ngắn thời gian xử lý, giúp người nộp thuế sớm được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước.

Bên cạnh việc rút ngắn thời gian xử lý, nghị định cũng bổ sung cơ chế bảo đảm quyền lợi của người nộp thuế trong trường hợp đã nộp tiền nhưng thông tin chưa được cập nhật trên hệ thống thông tin quản lý thuế.

Người nộp thuế có thể gửi thông tin phản hồi kèm bản chụp chứng từ nộp tiền bằng phương thức điện tử thông qua hệ thống thông tin quản lý thuế. Sau khi tiếp nhận, cơ quan thuế sẽ kiểm tra, đối chiếu, cập nhật dữ liệu và ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nếu người nộp thuế đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Quy định này tạo điều kiện để người nộp thuế chủ động xử lý các trường hợp chậm cập nhật dữ liệu nộp thuế, hạn chế ảnh hưởng đến việc xuất cảnh do độ trễ trong quá trình đồng bộ thông tin giữa các hệ thống.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Cục Thuế khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên theo dõi tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế trên các ứng dụng và cổng thông tin điện tử của ngành thuế; chủ động kiểm tra tình trạng tạm hoãn xuất cảnh và kịp thời phản hồi với cơ quan thuế khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế nhưng thông tin chưa được cập nhật trên hệ thống.

LƯU THỦY