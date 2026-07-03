Dự báo tối 4-7, bão số 1 ảnh hưởng đất liền

Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tối nay 3-7, bão số 1 có thể vào vịnh Bắc bộ; đến tối hoặc đêm mai, hoàn lưu bão ảnh hưởng đất liền.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm thông tin về bão số 1, chiều 3-7. Ảnh: PHÚC HẬU

Chiều 3-7, Bộ NN-MT tổ chức cuộc họp ứng phó với bão số 1. Tại đây, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, kịch bản có xác suất xảy ra cao nhất hiện nay là bão số 1 vào vịnh Bắc bộ từ đêm 3-7 đến rạng sáng 4-7. Hoàn lưu bão áp sát, đi vào đất liền từ khoảng chiều tối đến đêm mai 4-7.

Qua phân tích, bão sẽ lệch nhiều hơn về phía Tây, hướng qua khu vực giữa phía Bắc tỉnh Quảng Ninh và phía Nam Trung Quốc.

Vị trí tâm bão số 1 lúc 17 giờ ngày 3-7. Ảnh chụp màn hình quan sát mây vệ tinh trên ứng dụng Z.E

Dự báo, khoảng 13 giờ ngày 4-7, tâm bão ở khu vực Bắc vịnh Bắc bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) tầm 170km về phía Nam Đông Nam, duy trì cường độ cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ chiều 4-7, khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có khả năng xuất hiện gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Trên biển, khu vực Tây Bắc của Biển Đông và vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 2-4m, biển động rất mạnh.

Từ đêm 3-7 đến hết ngày 5-7, Đông Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, riêng Đông Bắc bộ 150-250mm. Quảng Ninh, Hải Phòng và Lạng Sơn có khả năng mưa 200-400mm, cục bộ trên 500mm.

Do Đông Bắc bộ có mưa trong nhiều ngày qua, đất đã gần bão hòa nước, nên nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các xã, phường miền núi ở mức cao đến rất cao, đặc biệt từ đêm 4-7 đến hết ngày 5-7.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp ứng phó bão số 1. Ảnh: PHÚC HẬU

Chủ trì cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định, bão số 1 là cơn bão đầu mùa, cường độ không quá mạnh và khả năng đi sâu vào đất liền Việt Nam không lớn.

Tuy nhiên, đây cũng chính là yếu tố dễ khiến các địa phương và người dân chủ quan. Do đó, tuyệt đối không lơ là, nhất là tại các khu vực ven biển và trên biển.

Thứ trưởng lưu ý, bão ảnh hưởng đúng dịp cuối tuần, các địa phương cần kiểm soát chặt hoạt động du lịch, tàu chở khách, duy trì lệnh cấm biển, không để xảy ra tình trạng chủ quan dẫn đến mất an toàn.

PHÚC VĂN