Hà Nội: Cháy nhà liền kề, 2 người tử vong

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội phát hiện 2 nạn nhân tử vong trong vụ cháy xảy ra tại một căn nhà liền kề thuộc khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, lúc 13 giờ 29 phút ngày 3-7, Trung tâm Thông tin chỉ huy (Công an TP Hà Nội) nhận được tin báo xảy ra cháy tại địa chỉ trên.

Ngay sau đó, Trung tâm Thông tin chỉ huy điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường, phối hợp chính quyền địa phương, lực lượng công an phường và người dân triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: NAM HIẾU

Khi đến hiện trường, lực lượng chữa cháy xác định đám cháy đã bùng phát khoảng 15 phút, cháy dữ dội tại tầng 1 của ngôi nhà 4 tầng, 1 tum (ngôi nhà có diện tích khoảng 70m²) rồi lan lên các tầng trên.

Theo thông tin ban đầu, trong nhà có 2 người bị mắc kẹt, lực lượng dân phòng và người dân chữa cháy nhưng do đám cháy lan nhanh, kèm theo khói khí độc nên không thể tiếp cận để dập lửa.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ cháy. Ảnh: NAM HIẾU

Đến 14 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng đã ngăn chặn không để cháy lan sang khu vực xung quanh, sau đó dập tắt đám cháy hoàn toàn. Quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chữa cháy phát hiện 2 nạn nhân tử vong và bàn giao thi thể cho lực lượng y tế.

Hiện, vụ cháy đang được điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

ĐỖ TRUNG