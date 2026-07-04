Điểm tựa vững chắc cho công nhân

Thời gian qua, các cấp công đoàn tại TPHCM đã phối hợp triển khai nhiều chương trình khám sức khỏe, tầm soát bệnh, chăm lo nhà ở, nâng cao tay nghề cho người lao động.

Sức khỏe là vốn quý của người lao động

Gần 2 tháng qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức chương trình “Công đoàn TPHCM đồng hành với sức khỏe người lao động” vào các ngày cuối tuần tại 2 địa điểm: Cung Văn hóa Lao động thành phố cơ sở Bình Trưng, Khu Công nghệ cao TPHCM và các phường xã: Củ Chi, Thuận An, Bến Cát, Thủ Dầu Một và Vũng Tàu.

Ngoài khám tổng quát, chương trình còn tư vấn sức khỏe sinh sản và tầm soát ung thư cổ tử cung miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trong độ tuổi từ 18-45.

Một trong những mục tiêu trọng tâm của LĐLĐ TPHCM đặt ra trong năm 2026 là thực hiện tầm soát ung thư cổ tử cung cho khoảng 50.000 nữ công nhân.

Nữ công nhân được khám sức khỏe tại chương trình “Chăm sóc sức khỏe cho 1 triệu đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn TPHCM” (ẢNH: HỒNG HẢI)

Với nhiều công nhân, việc tham gia các chương trình khám sức khỏe giúp họ được tiếp cận dịch vụ tầm soát chuyên sâu ngay tại nơi sinh sống và làm việc.

Chị Lê Thị Hà, công nhân doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam (phường Tân Phước, TPHCM), cho biết: “Nhiều lần tôi muốn đi khám nhưng chi phí cao nên đành gác lại. Nhờ chương trình hỗ trợ của công đoàn, công nhân có cơ hội tầm soát sức khỏe mà không phải lo về chi phí”.

Tương tự, tại chương trình tư vấn, khám sức khỏe sinh sản miễn phí do LĐLĐ TPHCM phối hợp Bệnh viện Hùng Vương tổ chức ở phường Bình Dương, nhiều nữ công nhân đã có cơ hội kiểm tra sức khỏe chuyên sâu.

Chị Nguyễn Thị Song Giang, công nhân đang sinh sống tại phường Bình Dương, cho biết, do công việc tăng ca thường xuyên khiến nhiều lao động nữ khó sắp xếp thời gian khám định kỳ. “Nhờ chương trình, chúng tôi được kiểm tra sức khỏe, nhất là các bệnh lý phụ khoa mà trước đây còn chủ quan”, chị Giang chia sẻ.

Khơi dậy tinh thần sáng tạo

Bên cạnh chăm lo đời sống và sức khỏe, việc nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho người lao động cũng được các cấp công đoàn TPHCM xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, yêu cầu đối với lực lượng lao động không chỉ là sức khỏe mà còn ở khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động.

Như tại Công ty E-TOP Việt Nam (KCN Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng, phường Phú Mỹ), ngoài các chính sách thưởng chuyên cần, khám sức khỏe định kỳ và hỗ trợ người lao động gắn bó lâu năm, doanh nghiệp còn triển khai các chương trình đào tạo cho lao động chưa có tay nghề.

Còn tại Công ty CP in số 7 (phường Tân Tạo, TPHCM), hàng năm, công ty luôn dành nguồn kinh phí đầu tư, đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân kỹ thuật, cán bộ, người lao động, đặc biệt là đào tạo nâng cao năng lực số. Ngoài các khóa ngắn hạn đào tạo trong nước, công ty còn cử nhiều lao động học tập, nâng cao tay nghề tại Nhật Bản.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác quản lý công đoàn Khu chế xuất - Khu công nghiệp TPHCM, cho biết, việc chăm lo sức khỏe, đời sống và nâng cao tay nghề cho người lao động là những nội dung gắn liền với mục tiêu xây dựng đội ngũ công nhân có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Thời gian qua, nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề, cập nhật kiến thức mới được các cấp công đoàn phối hợp cùng doanh nghiệp tổ chức. Không ít doanh nghiệp tại các khu công nghiệp đã chủ động đào tạo miễn phí cho lao động mới, tạo điều kiện để họ có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Bên cạnh chăm lo sức khỏe và nâng cao tay nghề, nhiều doanh nghiệp, tổ chức công đoàn cũng quan tâm giải quyết nhu cầu nhà ở, giúp người lao động ổn định cuộc sống, giảm áp lực chi phí và yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Cư xá của doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam (KCN Phú Mỹ 3, phường Tân Phước) gồm 4 tầng với gần 80 phòng, được bố trí khang trang, có bảo vệ trực 24/7 và chỉ cách nhà máy vài kilômét.

Chị Hồ Thị Nhung, công nhân của doanh nghiệp, cho biết từ khi chuyển vào khu cư xá, mỗi tháng chị chỉ phải đóng khoảng 100.000 đồng tiền dịch vụ, tiết kiệm hơn 500.000 đồng so với thuê trọ bên ngoài. “Khoản tiền đó tôi dành gửi về quê phụ giúp cha mẹ”, chị Nhung chia sẻ.

Tại Công ty Giấy Sài Gòn (KCN Mỹ Xuân A), doanh nghiệp cũng đầu tư khu nhà ở dành cho người lao động với sân thể thao và thư viện nhỏ phục vụ công nhân cùng con em.

Song song đó, TPHCM đang triển khai chương trình phát triển nhà cho công nhân thuê, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 xây dựng 200.000 căn nhà ở xã hội và nhà cho công nhân thuê.

Theo bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, các hoạt động tư vấn, khám bệnh giúp người lao động chủ động chăm sóc sức khỏe, yên tâm làm việc và gắn bó với doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

THÁI PHƯƠNG - TRÚC GIANG - TÂM TRANG