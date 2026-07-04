Hoàn lưu bão số 1 rộng, cảnh báo dông lốc, gió giật mạnh

Cơ quan phòng chống thiên tai cảnh báo, các địa phương có hoạt động du lịch trên biển tránh để lặp lại những thiệt hại nghiêm trọng như vụ chìm tàu du lịch Vịnh Xanh 58 tại Quảng Ninh năm 2025, khi hôm nay, 4-7, bão số 1 hoạt động ở vịnh Bắc bộ và sẽ vào đất liền.

Cứu hộ, trục vớt tàu du lịch Vịnh Xanh bị lật chìm do dông lốc trước bão vào tháng 7-2025. Ảnh tư liệu

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hoàn lưu bão số 1 khá rộng. Ngay từ ngày 2-7 đến chiều 3-7, nhiều nơi ở rìa ngoài hoàn lưu xuất hiện dông, dông lốc và gió giật mạnh. Hiện tượng này còn tiếp diễn ít nhất đến hết sáng 5-7.

Về tình hình hoạt động của tàu thuyền trên biển, theo ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đến chiều 3-7, các lực lượng đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn 56.240 tàu thuyền với 249.184 người chủ động tránh bão; gửi tin nhắn cảnh báo đến 20,6 triệu thuê bao tại khu vực có thể bị ảnh hưởng.

Ông Phạm Đức Luận cho biết, rạng sáng 3-7, tàu cá QN-90568 của tỉnh Quảng Ninh bị chìm tại vùng biển ven bờ, toàn bộ 7 thuyền viên được cứu hộ an toàn.

Bộ đội biên phòng ở tỉnh Quảng Ninh cứu hộ tàu cá có 7 thuyền viên gặp nạn do dông lốc sáng 3-7. Ảnh: BIÊN PHÒNG QUẢNG NINH

Trước nguy cơ dông lốc tái diễn và bài học của vụ chìm tàu du lịch Vịnh Xanh 58 năm 2025, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đề nghị, các địa phương tiếp tục duy trì lệnh cấm biển, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, lồng bè, điểm du lịch và đặc biệt lưu ý nguy cơ dông lốc trước khi bão đổ bộ.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng, hai địa phương này đã cấm biển từ chiều 3-7, đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú, đồng thời triển khai phương án bảo đảm an toàn cho hàng ngàn khách du lịch.

Quảng Ninh yêu cầu toàn bộ tàu du lịch về nơi neo đậu, bố trí phương án đưa hơn 3.100 du khách tại đặc khu Cô Tô về đất liền hoặc lưu trú an toàn. Hải Phòng đã thông báo cho hơn 1.600 tàu cá vào nơi tránh trú, dừng các hoạt động du lịch biển và bố trí nơi lưu trú an toàn cho du khách còn ở Cát Hải, Đồ Sơn.

Vị trí tâm bão số 1 trên vịnh Bắc bộ lúc 5 giờ 40 phút ngày 4-7. Ảnh chụp màn hình ứng dụng Z.E

Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp đặc biệt lưu ý nguy cơ dông lốc và mưa cường suất lớn do hoàn lưu bão số 1. Theo ông, bão đầu mùa thường gây dông lốc rất lớn. Bão có thể không lớn nhưng dông lốc rất mạnh, rất khó dự báo.

Thứ trưởng đề nghị các địa phương tuyệt đối không để người dân ở lại trên lồng bè, tàu du lịch, duy trì nghiêm lệnh cấm biển và chủ động sơ tán dân khỏi khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở.

Riêng tỉnh Quảng Ninh cần tăng cường lực lượng tại khu vực Móng Cái và Hạ Long, nơi dự báo có mưa rất lớn từ chiều 4-7 đến sáng 5-7.

PHÚC VĂN