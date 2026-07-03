Xây dựng chuẩn nghèo mới cần quan tâm đến nhóm dễ bị tổn thương

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: ANH HOÀNG

Ngày 3-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo quyết định của UBND thành phố quy định chuẩn nghèo đa chiều TPHCM giai đoạn 2027-2030. Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, tham dự.

Theo tờ trình dự thảo quy định chuẩn nghèo đa chiều do Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM xây dựng, chuẩn nghèo mới của TPHCM dự kiến sẽ chia làm 2 nhóm, dựa trên 6 chỉ số thiếu hụt về dịch vụ xã hội cơ bản với 12 tiêu chí.

Các đại biểu tham dự hội nghị cho rằng chuẩn nghèo đa chiều mới của thành phố cao hơn 1,3 - 1,6 lần so với chuẩn quốc gia là hợp lý, nhưng cần chú ý đến việc tạo động lực để nâng cao chất lượng sống song song với chống tái nghèo.

Nếu dự thảo được thông qua, TPHCM ước tính sẽ có 3,8% dân số tương đương 160.000 hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo cần hỗ trợ; mục tiêu đến 2030, TPHCM không còn người nghèo theo chuẩn của thành phố.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ANH HOÀNG

Nhiều đại biểu cũng đề nghị xác định nhóm dễ bị tổn thương, chưa đủ tiêu chí về thu nhập, nhưng lại thiếu hụt tiêu chí tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.

Cần nâng mức thu nhập hộ gia đình và nghiên cứu bổ sung cụ thể chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt về dịch vụ xã hội cơ bản trong tiêu chí đánh giá chuẩn nghèo, cận nghèo cho phù hợp với thực tế chi phí sinh hoạt và đặc thù các nhóm đối tượng trên địa bàn thành phố.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: ANH HOÀNG

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM, dẫn chứng, chi phí về nhà ở, đi lại… tại TPHCM đều cao gấp đôi so với các địa phương khác. Do vậy cần tính toán lại mức chuẩn thu nhập hộ nghèo và cận nghèo có biên độ chênh lệch đủ lớn để tránh trường hợp người thoát nghèo dễ bị tái nghèo.

Bà Hoàng Thị Lợi, thành viên Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cho rằng, tách thành nhóm riêng cho đối tượng đặc biệt gồm: người già neo đơn; người có bệnh tật mãn tính, bệnh hiểm nghèo; người chịu ảnh hưởng chất độc da cam… Đây là những đối tượng có hoàn cảnh rất khó khăn và khó có cơ hội thoát nghèo, cận nghèo theo tiêu chí chung.

Hội nghị kết nối trực tuyến đến các điểm cầu. Ảnh: ANH HOÀNG

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đề nghị bổ sung, làm rõ các nguyên tắc xác định các chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trong chuẩn nghèo đa chiều TPHCM đối với cơ chế xác định chiều thiếu hụt việc làm; chỉ số thiếu hụt dinh dưỡng trong chiều thiếu hụt về y tế.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: ANH HOÀNG

Dự thảo đề xuất chuẩn nghèo đa chiều mới của TPHCM dựa vào thu nhập và chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Cụ thể: mức thu nhập theo chuẩn nghèo mới là 3,5 triệu đồng/người/tháng cho 66 xã, phường thuộc nhóm 1; nhóm 2 với 102 đơn vị còn lại, mức thu nhập theo chuẩn nghèo là 4,3 triệu đồng. 6 chỉ số thiếu hụt bao gồm: việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin, nước sạch và dịch vụ môi trường; cứ thiếu hụt từ 3 chỉ số này thì sẽ là hộ nghèo, dưới 3 chỉ số sẽ là hộ cận nghèo. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, tính đến hết năm 2025, thành phố còn lại 16.448 hộ nghèo, hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,44%/tổng số hộ dân thành phố, trong đó 3.610 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,1% (có 1.121 hộ nghèo chuẩn quốc gia và 2.489 hộ nghèo chuẩn khu vực) và 12.838 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,34% (có 40 hộ cận nghèo chuẩn quốc gia và 12.798 hộ cận nghèo chuẩn khu vực).

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